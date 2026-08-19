Punjab Crime News : पंजाब पुलिस ने चलाया विशेष अभियान, 1.6 किलो हेरोइन सहित नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए एक ही दिन में नशीले पदार्थों के साथ 63 तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही पुलिस ने इन तस्करों से हेरोइन सहित अन्य नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं।

युद्ध नशे विरुद्ध अभियान 535वें दिन भी रहा जारी, कुल 63 नशा तस्कर पुलिस ने दबोचे

Punjab Crime News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब को पूरी तरह से नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए पंजाब पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इस अभियान को युद्ध नशों विरुद्ध का नाम दिया गया है। इसी अभियान के अंतर्गत प्रदेश पुलिस ने विशेष टीमों का गठन करते हुए पूरे प्रदेश में छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पुलिस टीमों को बड़ी सफलता हाथ लगी। नशों के खिलाफ अपनी मुहिम को जारी रखते हुए 63 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया।

उनके कब्जे से 1.6 किलोग्राम हेरोइन, 299 नशीली गोलियां और 500 रुपए ड्रग मनी बरामद की गई। इसके साथ ही केवल 535 दिनों में गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 76,015 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ नशा मुक्ति अभियान के तहत पंजाब पुलिस ने आज 7 व्यक्तियों को नशा मुक्ति एवं पुनर्वास उपचार करवाने के लिए प्रेरित किया।

गैंगस्टरों से संबंधित 537 जगह की छापेमारी

राज्य में चलाए जा रहे अभियान गैंगस्टरां ते वार के 210वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्यभर में गैंगस्टरों के सहयोगियों के रूप में चिन्हित और मैप किए गए 537 ठिकानों पर छापेमारी की। उल्लेखनीय है कि गैंगस्टरां ते वार—पंजाब को गैंगस्टर-मुक्त राज्य बनाने के लिए निर्णायक जंग अभियान की शुरुआत 20 जनवरी, 2026 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव द्वारा की गई थी।

एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) पंजाब के समन्वय से सभी जिलों की पुलिस टीमें राज्यभर में विशेष अभियान चला रही हैं। अभियान के 210वें दिन पुलिस टीमों ने सात हथियारों सहित 295 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही अभियान की शुरूआत से अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की कुल संख्या 61,877 हो गई है।

पांच भगौड़े अपराधी गिरफ्तार

इसके अलावा, 198 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई है। पुलिस टीमों ने कार्रवाई के दौरान 5 भगोड़े अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है। लोग एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 के माध्यम से वांछित अपराधियों और गैंगस्टरों की गुप्त रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं तथा अपराध और आपराधिक गतिविधियों संबंधी सूचना भी पुलिस को दे सकते हैं।