IMD Weather Update 25 November 2026: नवंबर का आखिरी सप्ताह उत्तर भारत में सर्दी की दस्तक को और मजबूत कर रहा है। सुबह और रात के तापमान में गिरावट के साथ मैदानी इलाकों में धुंध और कोहरे का असर बढ़ने लगा है। पहाड़ी राज्यों में सुबह के समय ठंड का प्रभाव अधिक महसूस किया जा रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 25 नवंबर को उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है, लेकिन पंजाब, हिमाचल प्रदेश और आने वाले दिनों में हरियाणा एवं दिल्ली-NCR के कुछ इलाकों में घने कोहरे का अलर्ट है।

दिल्ली में सुबह धुंध, दिन में साफ रहेगा आसमान

दिल्ली-NCR में 25 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की धुंध और उथला कोहरा देखने को मिल सकता है। IMD के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। खास बात यह है कि न्यूनतम तापमान अधिकांश स्थानों पर सामान्य से 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रह सकता है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना है। IMD के अनुसार 26 और 27 नवंबर को दिल्ली में कोहरा रह सकता है।

हरियाणा में 26-27 नवंबर को कोहरे की चेतावनी

हरियाणा में 25 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन रात के तापमान में गिरावट और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ सकता है। 25 नवंबर को हरियाणा के लिए कोई मौसम चेतावनी नहीं है। हालांकि 26 और 27 नवंबर को घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर सहित प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सुबह के समय दृश्यता कम हो सकती है।

पंजाब में तीन दिन तक घने कोहरे का अलर्ट

पंजाब में 25 नवंबर को मौसम का मुख्य फोकस घना कोहरा रहने वाला है। IMD ने 25, 26 और 27 नवंबर के लिए पंजाब में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बारिश की संभावना कम है और अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। रात और सुबह के समय ठंड का असर बढ़ने के साथ कई स्थानों पर दृश्यता प्रभावित हो सकती है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना, नवांशहर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, मोहाली, पटियाला, संगरूर, मलेरकोटला, बरनाला, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा में सुबह के समय कोहरे का प्रभाव स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर बढ़ेगी ठंड

हिमाचल प्रदेश में 25 नवंबर को मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में घने कोहरे को लेकर IMD ने चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी 25 और 26 नवंबर के लिए प्रभावी है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति में स्थानीय ऊंचाई और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार तापमान में अंतर देखने को मिल सकता है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के निचले क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरे का असर अधिक महसूस हो सकता है। वहीं, शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, सोलंग घाटी, डलहौजी और लाहौल-स्पीति के ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और रात के समय ठंड अधिक रहेगी।

UP, राजस्थान, उत्तराखंड का मौसम

उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। उत्तराखंड में भी मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राजस्थान के जयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, चूरू, झुंझुनूं, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर में भी मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रात के तापमान में गिरावट जारी रह सकती है। मध्य भारत में न्यूनतम तापमान में 25 नवंबर तक लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है।

बिहार, झारखंड और दक्षिण भारत का मौसम

बिहार में 25 नवंबर को मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने का अनुमान है। झारखंड में भी बारिश की कोई बड़ी गतिविधि नहीं है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों में भी मौसम सामान्य रहने की संभावना है। हालांकि दक्षिण भारत में मौसम अलग रूप ले सकता है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश में गरज-चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। केरल और माहे में भी कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और गरज-चमक की गतिविधियां संभव हैं।