Himachal Gold Silver Price 25 November 2026: अगर आप हिमाचल प्रदेश में सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज के ताजा भाव जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। शादी-ब्याह का सीजन हो या निवेश की तैयारी, सोने-चांदी की कीमतों में होने वाला थोड़ा सा बदलाव भी आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। हिमाचल में आज सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी शुद्धता वाले सोने के दाम पिछले दिन के मुकाबले बढ़ गए हैं। वहीं, चांदी की कीमत भी करीब 170 से 190 रुपये प्रति ग्राम के बीच चल रही है।

हिमाचल प्रदेश में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की कीमतों में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने की कीमत आज 1,27,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले पिछले दिन इसका भाव 1,26,550 रुपये था। इस तरह 24 कैरेट सोने में एक दिन के भीतर 1,250 रुपये की तेजी दर्ज की गई है। वहीं, 22 कैरेट सोने का भाव भी बढ़कर 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पिछले दिन इसकी कीमत 1,16,000 रुपये थी। यानी 22 कैरेट सोना 1,150 रुपये महंगा हुआ है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत आज 95,850 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है, जबकि 14 कैरेट सोना भी महंगा होकर 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। पिछले दिन इसकी कीमत 73,820 रुपये थी।

हिमाचल में आज चांदी का भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों और निवेशकों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव लगभग 170 से 190 रुपये प्रति ग्राम के बीच बताया जा रहा है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की अनुमानित कीमत 1.70 लाख रुपये से 1.90 लाख रुपये तक हो सकती है। चांदी का इस्तेमाल आभूषणों के अलावा सिक्के, बर्तन और निवेश के लिए भी किया जाता है। ऐसे में इसकी कीमतों में होने वाला उतार-चढ़ाव आम ग्राहकों से लेकर निवेशकों तक को प्रभावित करता है। हालांकि, चांदी के वास्तविक भाव में शहर, बाजार और ज्वेलर के हिसाब से अंतर हो सकता है।

24, 22 और 18 कैरेट सोने में अंतर

सोना खरीदते समय उसकी शुद्धता समझना बेहद जरूरी है। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है और इसमें लगभग 99.9 प्रतिशत सोना होता है। हालांकि यह काफी नरम होता है, इसलिए इससे आमतौर पर रोजमर्रा में पहने जाने वाले आभूषण नहीं बनाए जाते। 22 कैरेट सोने में लगभग 91.6 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है और बाकी हिस्सा अन्य धातुओं का होता है। इसकी मजबूती के कारण इससे ज्यादातर पारंपरिक गहने तैयार किए जाते हैं। दूसरी ओर 18 कैरेट सोने में 75 प्रतिशत और 14 कैरेट सोने में करीब 58.5 प्रतिशत सोना होता है। कम कैरेट वाले सोने अपेक्षाकृत मजबूत होते हैं।