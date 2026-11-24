नई दिल्ली. राइजिंग एशिया कप 2026 में मंगलवार, 24 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ जिसे हमेशा याद रखा जाएगा. बिहार के 15 साल के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने कातिलाना बल्लेबाजी से कई रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. दोहा में यूएई के खिलाफ वैभव ने महज 52 गेंद में दोहरा शतक जड़ा. उन्होंने अकेले इतने छक्के मारे कि पूरी पारी में एक टीम के लगाए सिक्स का रिकॉर्ड टूट गया.
वैभव ने अपनी इस ऐतिहासिक पारी के दौरान कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े. 28 गेंद में शतक तक पहुंचे इसमें 14 छक्के मारे. यह लिस्ट-ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे तेज शतक है. इसके बाद उन्होंने महज 40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए. यह भी लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड है.
लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक (गेंदों के आधार पर)
|गेंदें
|बल्लेबाज
|मुकाबला
|स्थान/वर्ष
|52
|वैभव सूर्यवंशी
|इंडिया-ए बनाम यूएई
|2026
|103
|चैड बोवेस
|कैंटरबरी बनाम ओटागो
|क्राइस्टचर्च, 2024
|114
|एन. जगदीशन
|तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश
|बेंगलुरु, 2022
|114
|हैरी ब्रूक
|इंग्लैंड बनाम श्रीलंका
|रावलपिंडी, 2026
52 गेंद में दोहरा शतक
वैभव सूर्यवंशी का तूफान यहीं नहीं थमा. उन्होंने सिर्फ 52 गेंद में दोहरा शतक पूरा कर लिया. घरेलू और अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला. इससे पहले सबसे तेज लिस्ट-ए दोहरे शतक का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के चैड बोवेस के नाम था. उन्होंने 2024 में फोर्ड ट्रॉफी के दौरान कैंटरबरी की ओर से ओटागो के खिलाफ 103 गेंद में दोहरा शतक लगाया था. वैभव ने 53 गेंद में 204 रन की विस्फोटक पारी खेली. इसमें 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.
पेशेवर क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के
|छक्के
|बल्लेबाज
|मुकाबला
|स्थान/वर्ष
|28
|वैभव सूर्यवंशी
|इंडिया-ए बनाम यूएई
|2026
|26
|तन्मय अग्रवाल
|हैदराबाद बनाम अरुणाचल प्रदेश
|हैदराबाद, 2024 (रणजी ट्रॉफी)
|23
|कॉलिन मुनरो
|ऑकलैंड बनाम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स
|नेपियर, 2015 (प्लंकेट शील्ड)
|23
|डी’आर्सी शॉर्ट
|वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड
|सिडनी, 2018 (वनडे कप)
एक पारी में 28 छक्के लगाकर बनाया विश्व रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 28 छक्के लगाए. इसके साथ ही उन्होंने पेशेवर क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. अपनी पारी के 204 रन में से 196 रन सिर्फ चौके छक्के से बनाए.
लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक (गेंदों के आधार पर)
|गेंदें
|बल्लेबाज
|मुकाबला
|स्थान/वर्ष
|28
|वैभव सूर्यवंशी
|इंडिया-ए बनाम यूएई
|2026
|29
|जेक फ्रेजर-मैकगर्क
|साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया
|एडिलेड, 2023
|31
|एबी डिविलियर्स
|दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|जोहान्सबर्ग, 2015
|32
|साकिबुल गनी
|बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश
|रांची, 2025
|33
|ईशान किशन
|झारखंड बनाम कर्नाटक
|अहमदाबाद, 2025
जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड भी तोड़ा
वैभव ने लिस्ट-ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने महज 28 गेंद में 100 रन पूरे किए. इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज जेक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम था. उन्होंने 2023-24 मार्श कप में साउथ ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच मुकाबले में 29 गेंद में शतक लगाया था. दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 2015 में जोहान्सबर्ग में वेस्टइंडीज के खिलाफ 31 गेंद में शतक लगाया था.
लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन (गेंदों के आधार पर)
|गेंदें
|बल्लेबाज
|मुकाबला
|स्थान/वर्ष
|40
|वैभव सूर्यवंशी
|इंडिया-ए बनाम यूएई
|2026
|59
|वैभव सूर्यवंशी
|बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश
|रांची, 2025
|64
|एबी डिविलियर्स
|दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|जोहान्सबर्ग, 2015
|65
|जोस बटलर
|इंग्लैंड बनाम नीदरलैंड
|एमस्टेलवीन, 2022