टेस्ट का सबसे बड़ा रन चेज, 5 टीमों ने कर दिया नामुमकिन को मुमकिन, गेंदबाजों की आई थी शामत

टेस्ट इतिहास में कुछ ऐसी पारियां भी दर्ज हैं जब टीमों ने नामुमकिन लग रहे लक्ष्य को हासिल कर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है. आज हम जानेंगे टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े 5 रन चेज के बारे में.

नई दिल्ली. टेस्ट क्रिकेट को खिलाड़ियों का असली टेस्ट माना जाता है. बल्लेबाजों के लिए खास तौर पर यह फॉर्मेट धैर्य और संयम की परिक्षा मानी जाती है. पहली पारी में फिर भी रन बनाना आसान होता है लेकिन जब बारी चौथी पारी में लक्ष्य का पीछा करने की हो तो अच्छी अच्छी टीम घुटने टेक देती हैं. ऐसे में जिस टीम के बल्लेबाजों के अंदर धैर्य और मैदान पर टिकने की कला होती है वो टीम को जीत तक पहुंचाता है. टेस्ट इतिहास में कुछ ऐसी पारियां भी दर्ज हैं जब टीमों ने नामुमकिन लग रहे लक्ष्य को हासिल कर रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की है. आज हम जानेंगे टेस्ट इतिहास के सबसे बड़े 5 रन चेज के बारे में.

चौथी पारी में 400 रन से ऊपर का लक्ष्य हासिल कर जीत दर्ज करने वाली टीमों की लिस्ट में सबसे ऊपर वेस्टइंडीज है. साल 2003 में सेंट जॉन्स, एंटीगा में ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम के खिलाफ कमतर आंकी जा रही वेस्टइंडीज ने 418 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य हासिल कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. वेस्टइंडीज ने सात विकेट गंवाकर इसे हासिल किया था.

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम का नाम आता है. साल 2008 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ के वाका मैदान पर इतिहास रचा गया था. ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका के सामने 414 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा था. इसे हासिल करना ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर गेंदबाजी के आगे नामुमकिन लग रहा था लेकिन पूरी पारी में साउथ अफ्रीका के सिर्फ चार विकेट ही गिरे. कप्तान ग्रीम स्मिथ ने 108 रन की पारी खेली थी जबकि एबी डिविलियर्स ने 5वें नंबर पर आकर शतक जमाया था.

तीसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की टीम का नाम है. साल 1948 में 400 रन का लक्ष्य हासिल करना नामुमकिन जैसा था लेकिन कंगारू टीम ने इस कारनामे को अंजाम दिया. इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने 404/3 रन बनाकर 404 रन के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल किया. इस मैच को आज भी टेस्ट इतिहास के सबसे यादगार रन चेज में से एक गिना जाता है.

भारतीय टीम का नाम भी टेस्ट क्रिकेट में 400 रन से ऊपर का लक्ष्य हासिल करके जीत दर्ज करने वाली टीमों में शामिल है. 1976 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत ने 406/4 रन बनाकर 403 रन का लक्ष्य हासिल किया था. पूर्व ओपनर सुनील गावस्कर ने दूसरी पारी में 102 रन बनाए थे जबकि चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए गुंडप्पा विश्वनाथ ने 112 रन की बेमिसाल मैच जिताऊ पारी खेली थी. भारत ने शानदार बल्लेबाजी के दम पर मैच का रुख पलट दिया था.

साल 2021 में बांग्लादेश के खिलाफ चटगांव टेस्ट में वेस्टइंडीज ने की टीम ने 395 रन के लक्ष्य को सफलता पूर्वक हासिल किया था. इस मैच में 400 रन का यह जीत भी टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े सफल रन चेज में शामिल है.