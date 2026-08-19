Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के होटल में आधी रात मचा हाहाकार, आग में जिंदा जले 9 लोग!

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में तड़के भीषण आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए. दमकल ने 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला.

Kolkata Hotel Fire: कोलकाता में बुधवार तड़के एक होटल में भीषण आग लगने से दर्दनाक हादसा हो गया. मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित होटल में करीब रात 2 बजे आग लगी. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. हादसे में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए. मृतकों में 6 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल है.

बताया जा रहा है कि आग लगने के समय होटल में ठहरे अधिकांश लोग गहरी नींद में थे. अचानक धुआं और आग की लपटें उठने से होटल परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया.

धुएं के कारण बचाव अभियान में आई मुश्किल

अग्निशमन विभाग के अनुसार, आग के साथ पूरे होटल में घना धुआं भर गया था. इसके चलते दमकलकर्मियों को ऊपरी मंजिलों तक पहुंचने और आग पर काबू पाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाना भी चुनौतीपूर्ण रहा. दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया.

हादसे में जान गंवाने वाले लोग बांग्लादेशी नागरिक बताए जा रहे हैं, जो इलाज के सिलसिले में कोलकाता आए थे. वहीं, राहत अभियान के दौरान करीब 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.

आग की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस

फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. पुलिस और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल की जांच कर रही है. मामले में होटल के दो कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है. जांच के बाद ही आग की वास्तविक वजह सामने आने की उम्मीद है.