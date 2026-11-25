Haryana Gold Silver Price 25 November 2026: हरियाणा में सोने की कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। आज सोने के भाव में पिछले दिन के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 24 कैरेट से लेकर 14 कैरेट तक सभी श्रेणियों में सोना महंगा हुआ है। वहीं, चांदी की कीमत भी करीब 185 रुपये प्रति ग्राम पहुंच गई है। सोने और चांदी के दाम में आई इस तेजी के बीच अगर आप भी गहने खरीदने या निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो खरीदारी से पहले आज के ताजा भाव जरूर जान लें।

हरियाणा में आज सोने का भाव

हरियाणा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,27,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इससे पहले पिछले दिन इसका भाव 1,26,550 रुपये प्रति 10 ग्राम था। इस तरह 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 22 कैरेट सोने का भाव आज 1,17,150 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए 22 कैरेट सोने की कीमत काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आमतौर पर इसी शुद्धता के सोने से अधिकतर पारंपरिक गहने बनाए जाते हैं।

इसके अलावा 18 कैरेट सोने की कीमत आज बढ़कर 95,850 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। पिछले दिन इसका भाव 94,910 रुपये था। इस हिसाब से 18 कैरेट सोने में 940 रुपये की तेजी आई है। वहीं, 14 कैरेट सोने की कीमत भी 73,820 रुपये से बढ़कर 74,550 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। इसमें 730 रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

हरियाणा में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हरियाणा में आज चांदी का भाव लगभग 185 रुपये प्रति ग्राम चल रहा है। इस हिसाब से एक किलोग्राम चांदी की कीमत करीब 1,85,000 रुपये बैठती है। चांदी के दाम में उतार-चढ़ाव का असर आभूषण खरीदने वालों के साथ-साथ निवेश करने वाले ग्राहकों पर भी पड़ता है। अगर आप आज हरियाणा में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बाजार भाव देखकर खरीदारी न करें। अलग-अलग शहरों, ज्वेलर्स और बाजारों में वास्तविक रेट में थोड़ा अंतर हो सकता है। मेकिंग चार्ज और टैक्स के कारण आभूषणों की अंतिम कीमत भी अलग हो सकती है।