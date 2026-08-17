Shimla Breaking News : शिमला में टैंकर और कार की जबरदस्त टक्कर में दो पुलिस कर्मियों की मौत

शिमला में बीती रात एक कार और टैंकर के बीच हुई आमने-सामने की टक्कर में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू की

Shimla Breaking News (आज समाज), शिमला : बीती रात हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के टोलैंड एरिया में हुए एक भयानक सड़क हादसे में दो पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी में हुआ। मृतकों की पहचान प्रवीण निवासी ननखड़ी और हेमंत निवासी जुब्बल के रूप में हुई है। वहीं सूचना मिलते ही छोटा शिमला पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।

जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

इस हादसे में राजधानी शिमला के टोलैंड क्षेत्र में देर रात कार और टैंकर के बीच हुई जोरदार भिड़ंत में दो पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। हादसा सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास हुआ। टक्कर के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही छोटा शिमला पुलिस स्टेशन से टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि, चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

दोनों वाहनों में हुई आमने-सामने की टक्कर

जानकारी के अनुसार, दोनों पुलिसकर्मी कार में सवार होकर टोलैंड की तरफ से खलीनी की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सीपीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पास उनकी कार सामने से आ रहे टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई।

पूर्व सीएम ने जताया शोक

टोलैंड-खलीनी रोड के पास हुए दर्दनाक सड़क हादसे में पुलिस लाइन कैथू में तैनात हेड कांस्टेबल प्रवीण मेहता और कांस्टेबल हेमंत कुमार के निधन पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शोक जताया है। जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर दोनों पुलिसकर्मियों के निधन को अत्यंत दुखद और हृदयविदारक बताते हुए शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की।