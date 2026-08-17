देश में बिकेगा E10 पेट्रोल? आर्थिक सलाहकार ने दिया सुझाव, कहा- संभव नहीं E27 और E30

भारत में E20 पेट्रोल पर मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरण और आर्थिक मामलों के सलाहकार आकाश पुजारी ने कहा है कि भारत को पुराने दोपहिया वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए।

भारत में E20 पेट्रोल पर मचे घमासान के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरण और आर्थिक मामलों के सलाहकार आकाश पुजारी ने कहा है कि भारत को पुराने दोपहिया वाहनों के लिए E10 पेट्रोल उपलब्ध कराने पर विचार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल मिलाने से पहले खाना, जमीन और पानी की जरूरतों का आकलन करना चाहिए।

E27 और E30 लाने से पहले विचार करें

समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने कॉलम में लेखक ने कहा, ”E20 पेट्रोल पुराने वाहनों के लिए सही है या नहीं, इस चिंता के अलावा एथेनॉल फीडस्टॉक की बढ़ती मांग के व्यापक असर पर भी गौर करना चाहिए।” उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को E27 और E30 पेट्रोल लाने से पहले, इस बात का आकलन करना होगा कि जरूरी एथेनॉल उत्पादन के लिए कितनी कृषि भूमि और पानी की जरूरत होगी।

समय-सीमा से पहले E20 लक्ष्य

भारत ने पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया है और समयसीमा से पहले ही E20 के लक्ष्य को हासिल कर लिया। सरकार ने कच्चे तेल के आयात को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार बनाने के लिए इस कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है।

मक्का विशेष चिंता का विषय

पेट्रोल में ज्यादा एथेनॉल मिलाने के लिए ज्यादा गन्ना, मक्का और चावल की आवश्यकता होगी। लेखकों ने कहा कि इससे ईंधन के उत्पादन और खानपान, फीड और अन्य औद्योगिक इस्तेमाल में प्रतिस्पर्धा तेज हो सकती है। मक्का एक विशेष चिंता का विषय है क्योंकि एथेनॉल उत्पादकों द्वारा इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही यह मुर्गी पालन और पशुधन उद्योगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। डिस्टिलरी से बढ़ती मांग से मक्के की कीमतों पर असर पड़ सकता है और किसानों के फसल संबंधी निर्णयों को प्रभावित कर सकता है।

पानी पर भी विचार जरूरी

लेखकों ने एथेनॉल उत्पादन के जल संबंधी प्रभावों पर भी प्रकाश डाला और तर्क दिया कि नीति निर्माताओं को न केवल डिस्टिलरी में उपयोग किए जाने वाले पानी पर, बल्कि कच्चे माल के रूप में उपयोग की जाने वाली फसलों को उगाने के लिए आवश्यक पानी पर भी विचार करना चाहिए। यह मुद्दा गन्ने के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जिसे बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि ईंधन उत्पादन के लिए भूमि, जल और कृषि अवसंरचना को समर्पित करने से भविष्य में नीतिगत बदलाव मुश्किल हो सकते हैं।