Himachal News: हिमाचल में 12 अगस्त से पेट्रोल-डीजल होगा महंगा ! सरकार ने बढ़ाया ‘अनाथ और विधवा सेस’

Himachal Fuel Prices Hike: हिमाचल सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए जाने वाले ‘अनाथ और विधवा सेस’ को बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 12 अगस्त की रात 12 बजे से लागू होंगी। इससे राज्य में पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश में वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर है। राज्य की सुक्खू सरकार ने पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर लगाए जाने वाले ‘अनाथ और विधवा सेस’ में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। नई दर लागू होने के बाद प्रदेश में पेट्रोल और डीजल 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हो जाएगा। सरकार का यह फैसला 12 अगस्त की रात 12 बजे से लागू होगा। इसके बाद पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल खरीदने वाले लोगों को पहले की तुलना में थोड़ी ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी।

60 पैसे प्रति लीटर बढ़ेगा बोझ

नई व्यवस्था के तहत पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल पर ‘अनाथ और विधवा सेस’ बढ़ाया गया है। इसका सीधा असर फ्यूल की कीमत पर पड़ेगा। सरकार के फैसले के बाद दोनों ईंधनों की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। इससे रोजाना वाहन चलाने वाले लोगों के साथ-साथ परिवहन और अन्य क्षेत्रों पर भी अतिरिक्त खर्च का असर पड़ सकता है। राज्य सरकार की ओर से तय की गई नई दरें 12 अगस्त 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी होंगी। इसके बाद पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल की कीमत में बढ़ोतरी दिखाई देगी। इस सेस को राज्य सरकार की ओर से लगाया जाता है और इसका मकसद अनाथ बच्चों और विधवाओं से जुड़ी सहायता व्यवस्था के लिए संसाधन जुटाना है।

आम लोगों की जेब पर पड़ेगा असर

पेट्रोल और डीजल की कीमत में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी सीधे वाहन मालिकों की जेब पर असर डालेगी। हालांकि प्रति लीटर बढ़ोतरी सीमित है, लेकिन नियमित रूप से वाहन इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए महीने के कुल ईंधन खर्च में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा डीजल की कीमत बढ़ने से माल ढुलाई और परिवहन से जुड़े खर्च पर भी असर पड़ने की संभावना रहती है। इसका प्रभाव आगे चलकर कुछ वस्तुओं और सेवाओं की लागत पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल हिमाचल प्रदेश की सरकार का यह फैसला चर्चाओं का विषय बन गया है।