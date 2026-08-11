Punjab Drug Trafficking: फिरोजपुर में नशा तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़, 30 किलो हेरोइन बरामद, 3 गिरफ्तार

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Amit Upadhyay
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Major Drug Bust in Ferozepur: पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को बड़ी सफलता मिली है। फिरोजपुर रेंज की टीम ने नशा तस्करी के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30.672 किलो हेरोइन भी बरामद की है।
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पंजाब की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है।

Punjab Drug Trafficking Crackdown: पंजाब की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। फिरोजपुर रेंज की ANTF टीम ने एक सीमा पार नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 30.672 किलो हेरोइन बरामद की है। तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक हुंडई वरना कार भी जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत में नशे की खेप पहुंचाने से जुड़ा है। शुरुआती जांच में एक विदेश में बैठे तस्कर की भूमिका सामने आई है। अब पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों और सीमा पार बैठे हैंडलर्स की पहचान करने में जुटी है। इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है।

तीनों आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

एसपी गुरविंदरवीर सिंह सिद्धू के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अनमोलप्रीत सिंह उर्फ अनमोल (24), आकाश सिंह उर्फ आकाश (22) और अंशप्रीत सिंह उर्फ अंश (25) के रूप में हुई है। अनमोलप्रीत सिंह फिरोजपुर के कसूरी गेट का रहने वाला है। आकाश सिंह मूल रूप से फिरोजपुर के गांव गुलाम पट्टरा का रहने वाला है और फिलहाल संत कबीर नगर, फिरोजपुर में रह रहा था। वहीं अंशप्रीत सिंह फिरोजपुर के राज घाट का निवासी है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हुंडई वर्ना कार नंबर 775973 भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार इसी वाहन का इस्तेमाल नशे की तस्करी में किया जा रहा था।

ANTF ने ऐसे बिछाया था जाल

पुलिस के अनुसार ANTF को हेरोइन की इस बड़ी खेप की आवाजाही को लेकर पुख्ता सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने फिरोजपुर-फाजिल्का मार्ग पर निगरानी बढ़ाकर जाल बिछाया। कार्रवाई के दौरान हुंडई वरना कार में सवार तीनों संदिग्धों को रोककर काबू किया गया। वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से 30.672 किलो हेरोइन बरामद हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि बरामद नशे की खेप कथित तौर पर विदेश में बैठे एक तस्कर ने अंतरराष्ट्रीय सीमा के रास्ते भारत भेजी थी। इसके बाद फिरोजपुर के गांव अली इलाके में एक भारतीय तस्कर ने इसे आगे पहुंचाने और बांटने के लिए हासिल किया था। अब पुलिस इस नेटवर्क की पूरी कड़ी जोड़ने में जुटी है। जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस तस्करी में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

पहले भी पकड़ी थी हेरोइन

यह कार्रवाई कुछ दिन पहले पंजाब पुलिस और BSF के संयुक्त अभियान में सीमा पार नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल के खुलासे के बाद हुई है। उस कार्रवाई में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 30.200 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। इसके बाद ANTF ने भी इस नेटवर्क से जुड़े इनपुट पर काम आगे बढ़ाया और अब तीन आरोपियों को 30.672 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। मामले में ANTF थाना, SAS नगर में FIR नंबर 177, दिनांक 10 अगस्त 2026 दर्ज की गई है। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया गया है।