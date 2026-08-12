IMD Weather Alert: 19 राज्यों में भारी बारिश-तूफान का अलर्ट, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की चेतावनी

बुधवार, 12 अगस्त को मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है. पूर्वानुमान में कई राज्यों में पूरे दिन जोरदार बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है. 19 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है.

नई दिल्ली. मानसून का असर पूरे देश में अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है. बुधवार, 12 अगस्त को मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है. पूर्वानुमान में कई राज्यों में पूरे दिन जोरदार बारिश और तूफान की आशंका जताई गई है. 19 राज्यों में भारी बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है. हवा की रफ्तार देश के कई शहरों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है. पहाड़ी राज्यों में लोगों के ज्यादा सावधानी से रहने को कहा गया है. कई इलाको में भूस्खलन का खतरा जताया गया है. आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी कई राज्यों में जताया गया है.

19 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट

12 अगस्त को मौसम विभाग की तरफ से देश के 19 राज्यों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल में लोगों को भारी बारिश के साथ साथ तूफानी हवा का सामना भी करना पड़ सकता है. इसकी वजह से जनजीवन पर असर पड़ने की संभावना है.

दिल्ली -यूपी का मौसम

अगर बाद देश की राजधानी दिल्ली की करें तो आज कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है. उत्तर प्रदेश के मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, रामपुर, उन्नाव, प्रयागराज, देवरिया और गोरखपुर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है. यहां कई जिले में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं.

बिहार-झारखंड में तेज बारिश और आंधी

बिहार की बात करें तो यहां गया, पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, सारण, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, बेगूसराय और भागलपुर में दिन भर बारिश होने का पू्वानुमान है, अलर्ट तो तूफान के आने का भी जारी किया गया है. पड़ोसी राज्य झारखंड के पलामू, लातेहार, गुमला, गढ़वा, सिमडेगा, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, साहिबगंज, रामगढ़, हजारीबाग, जमशेदपुर और चतरा में झमाझम बारिश होने की आशंका जताई गई है.

उत्तराखंड-देहरादून में भारी बारिश का अलर्ट

उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत में मूसराधार बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. मौसम विभाग ने कई जगहों पर तूफान की चेतावनी भी दी है. पहाड़ी इलाकों में लोगों के ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी गई है. हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, बिलासपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति और सिरमौर में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से भूस्खलन की स्थिति सामने आ सकती है और सड़क बाधित होने का खतरा है।