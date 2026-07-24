Haryana Weather : हरियाणा में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना, जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 27 जुलाई से मानसून और अधिक सक्रिय हो जाएगा तथा 27, 28 और 29 जुलाई को अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

अगले 3-4 दिन उत्तर भारत में सक्रिय रहेगा मानसून, 25 जुलाई से बारिश की रफ्तार बढ़ेगी

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़। हरियाणा में 20 से लेकर 22 जुलाई तक लगभग सभी एरिया में एक साथ बारिश हुई। जिससे पूरे प्रदेश के मौसम में बदलाव आया। हालांकि उसके बाद पिछले दो दिन से प्रदेश में कुछ जिलों में अच्छी बारिश हो रही है। जबकि कुछ में मानसूनी गतिविधियां एक बार फिर से सुस्त होती दिखाई दे रहीं हैं। इसी बीच भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो बुलेटिन जरी किया है।

उसके अनुसार हरियाणा में आने वाले दिनों में अच्छी बारिश की संभावना बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन से चार दिनों तक उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियां तेज रहेंगी। आईएमडी के अनुसार फिलहाल मानसून ट्रफ सामान्य स्थिति से दक्षिण की ओर बनी हुई है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ, पूर्व-पश्चिम शियर जोन और राजस्थान-मध्य प्रदेश के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के कारण उत्तर भारत में नमी लगातार बढ़ रही है।

मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया

मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा में 27 जुलाई से मानसून और अधिक सक्रिय हो जाएगा तथा 27, 28 और 29 जुलाई को अधिकांश क्षेत्रों में अच्छी बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बारिश के दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं। लगातार बारिश के कारण शहरी क्षेत्रों में जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने, अंडरपास बंद होने और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है।

दृश्यता कम होने से सड़क और राजमार्गों पर वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बारिश के चलते अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रह सकता है। पिछले कई दिनों से उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले सप्ताह की शुरूआत तक मानसून उत्तर भारत में सक्रिय बना रह सकता है।

किसानों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने किसानों को धान, मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली और अन्य खरीफ फसलों वाले खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी सुनिश्चित करने की सलाह दी है। खेतों में जलभराव होने पर सिंचाई, उर्वरक और कीटनाशक का छिड़काव फिलहाल टालने को कहा गया है। बागवानी फसलों में भी पानी की निकासी पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी गई है।