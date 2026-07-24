America’s New Tariff on India: अमेरिका ने भारत समेत करीब 60 देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह कदम दुनियाभर की इकोनॉमी पर असर डालेगा। यूएस के टैरिफ से भारतीय निर्यातकों पर भी दबाव बढ़ सकता है।

US Tariff Hike on India: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। ट्रंप प्रशासन ने गुरुवार को भारत समेत करीब 60 देशों से आने वाले सामान पर नया टैरिफ लगाने का फैसला किया है। अमेरिका की दलील है कि यह कदम फोर्स्ड लेबर से जुड़े प्रोडक्ट रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया है। नए नियमों के तहत भारत पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है, जबकि पहले भारत पर 12.5 पर्सेंट टैरिफ लगने की संभावना थी। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार भारत ने हाल के दिनों में फोर्स्ड लेबर से जुड़े आयात नियमों को मजबूत करने के लिए कुछ नीतिगत बदलाव किए हैं, जिसके कारण उसे कम टैरिफ वाली श्रेणी में रखा गया है। ये टैरिफ शुक्रवार रात से लागू होंगे। हालांकि जो सामान पहले से रास्ते में है, उसे 28 जुलाई तक नए टैरिफ से छूट दी जाएगी।

अमेरिका ने क्यों लगाया टैरिफ?

अमेरिकी सरकार का कहना है कि कई देशों की सप्लाई चेन में ऐसे प्रोडक्ट शामिल हैं, जिनका उत्पादन जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर के जरिए किया जाता है। आरोप है कि कमजोर नियमों वाले देश ऐसे प्रोडक्ट को कम कीमत पर बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीयर ने कहा कि अमेरिका लंबे समय से जबरन मजदूरी के खिलाफ कदम उठा रहा है और वह चाहता है कि ट्रेड पार्टनर्स भी इस दिशा में सख्त कार्रवाई करें।

भारत पर क्यों लगाया कम टैरिफ?

अमेरिका ने देशों को उनकी नीतियों और जबरन मजदूरी रोकने के प्रयासों के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा है। जिन देशों ने जबरन मजदूरी से जुड़े आयात पर प्रतिबंध लगाए हैं या इस दिशा में कदम उठाए हैं, उन पर 10 फीसदी टैरिफ लगाया गया है। भारत इसी श्रेणी में शामिल है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक शुरुआती प्रस्ताव में भारत पर 12.5 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना थी, लेकिन दोनों देशों के बीच बातचीत और भारत की नीतिगत पहल के बाद इसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया।

किन देशों पर लगा 10% टैरिफ?

भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, मैक्सिको, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, जॉर्डन, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, ग्वाटेमाला और कुछ अन्य देशों पर 10 फीसदी शुल्क लगाया गया है। जिन देशों में जबरन मजदूरी रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए, उन पर 12.5% टैरिफ लगाया गया है।

कौन से सामानों को मिली छूट?

अमेरिका ने कुछ उत्पादों को नए टैरिफ से बाहर रखा है। इनमें तेल और गैस, फर्टिलाइजर्स, कुछ फूड प्रोडक्ट्स, स्टील, एल्युमिनियम, तांबा और ऑटोमोबाइल पर पहले से लागू राष्ट्रीय सुरक्षा शुल्क वाले प्रोडक्ट्स को नए टैरिफ से छूट मिलेगी। इसके अलावा अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच व्यापार समझौते (USMCA) के तहत शुल्क मुक्त सामान पर भी नए टैरिफ का असर नहीं होगा।

भारत पर क्या होगा असर?

नए अमेरिकी टैरिफ का असर भारत के निर्यात क्षेत्र पर पड़ सकता है। भारत को 10 फीसदी की कम दर मिलने से संभावित नुकसान कुछ हद तक कम हो सकता है। भारतीय कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण जैसे क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका भारत के लिए एक बड़ा निर्यात बाजार है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता आगे भी महत्वपूर्ण रहेगी। अगर दोनों देश आपसी सहमति से समाधान निकालते हैं तो व्यापार पर दबाव कम किया जा सकता है।

अमेरिका की टैरिफ नीति का नया कदम

ट्रंप प्रशासन लगातार अपनी टैरिफ नीति को आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने आपातकालीन शक्तियों के तहत कई बड़े टैरिफ लगाए थे, जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके बाद प्रशासन ने ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत नई व्यवस्था लागू की है। इसके अलावा अमेरिका ने 16 देशों के खिलाफ अलग जांच भी शुरू की है, जिन पर आरोप है कि वे जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर वैश्विक कीमतों को कम कर रहे हैं और अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच के बाद इन देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।