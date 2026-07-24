Punjab Weather Update : पंजाब में हल्की बारिश से मिली गर्मी से राहत, जानिए अपने जिले का हाल

पंजाब में आज और कल मौसम में कोई बड़ी तबदीली नहीं आएगी। मौसम ज्यादात्तर साफ रहेगा और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि 27 जुलाई से एक बार फिर से मौसम बदलेगा और तीन दिन प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

कई शहरों में जलभराव से लोग परेशान, 27 से 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट

Punjab Weather Update (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में मानसून की सक्रियता के चलते गुरुवार को कई जगहों पर हल्की जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई। इसके साथ ही पूरा दिन ठंडी हवाएं चलती रहीं। मौसम के इस बदलाव से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली वहीं किसानों को भी इस बारिश का फायदा हुआ।

हालांकि अमृतसर और जालंधर में बारिश के चलते बाजारों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। इसके साथ ही भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार प्रदेश में आज ओर कल मौसम में ज्यादा तबदीली दिखाई नहीं देगी लेकिन 27 जुलाई से मौसम फिर से बदलेगा। जिससे प्रदेश में जोरदार बारिश की संभावना जताई जा रही है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने 27 से 29 जुलाई के बीच भारी से बहुत भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है। इसे देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। विभाग ने बिजली चमकने के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की अपील की है। साथ ही, लोगों से मौसम संबंधी ताजा अपडेट पर नजर रखने और स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने का आग्रह किया गया है।

पिछले 24 घंटों में इतनी बारिश हुई

पंजाब के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 83.5 मिमी बारिश अमृतसर में रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा फाजिल्का के अबोहर में 33 मिमी, गुरदासपुर में 33.5 मिमी, पठानकोट के केवीके में 18 मिमी, होशियारपुर के सालेरन में 17 मिमी और फरीदकोट में 16 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 2.7 मिमी बारिश हुई। शहर का अधिकतम तापमान 34.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।