Devshayani Ekadashi 2026: देवशयनी एकादशी इन राशियों के लिए रहेगी बहुत शुभ

जीवन में बढ़ेगी सुख-समृद्धि!

Devshayani Ekadashi 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। सनातन धर्म में इस एकादशी को बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि इसी दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं और फिर चार महीनों का चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है, जिसका समापन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देवउठनी के दिन होता है।

योगनिद्रा में चले जाते है भगवान विष्ण

देवशयनी एकादशी के दिन पूरे विधि-विधान से भगवान विष्णु का व्रत और पूजन किया जाता है। भगवान के योगनिद्रा में चले जाने से उनकी पूजा-अर्चना और व्रत का महत्व कम नहीं होता। ज्योतिष के लिहाज से भी इस साल की देवशयनी एकादशी बहुत विशेष रहने वाली है। देवशयनी एकादशी के दिन विशेष रूप से मेष, वृषभ कन्या और तुला राशि वालों को लाभ हो सकता है इन राशि वालों के जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ सकती है।

मेष राशि: मेष राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है। करियर में उन्नति मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं।

मेष राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। निवेश से लाभ मिल सकता है। करियर में उन्नति मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में खुशियां बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि: देवशयनी एकादशी के दिन वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बचत बढ़ सकती है।

देवशयनी एकादशी के दिन वृषभ राशि वालों को करियर में सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। बचत बढ़ सकती है। कन्या राशि: देवशयनी एकादशी का दिन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लिहाज से बहुत लाभकारी हो सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं। दोस्तों और करीबियों का सहयोग मिल सकता है।

देवशयनी एकादशी का दिन कन्या राशि वालों के लिए आर्थिक लिहाज से बहुत लाभकारी हो सकता है। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के रास्ते मिल सकते हैं। दोस्तों और करीबियों का सहयोग मिल सकता है। तुला राशि: तुला राशि के जातकों को देवशयनी एकादशी के दिन कई उपलब्धियां मिल सकती हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग ला सकती है। सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है।

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