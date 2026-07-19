Naag Panchmi: नाग पंचमी के दिन तवे पर क्यों नहीं बनती रोटी

उदयातिथि की मान्यता के अनुसार, इस साल नाग पंचमी का पावन पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा

Naag Panchmi, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में नाग पंचमी का त्योहार बड़ा ही खास माना जाता है। ये त्योहार नाग देवता को समर्पित किया गया है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा का विधान शास्त्रों में किया गया है।

नाग देवता भगवान शिव के गले में रहते हैं और महादेव का एक आभूषण माने जाते हैं, इसलिए नाग पंचमी के दिन नागों की विधि-विधान से पूजा की जाती है और उनसे परिवार की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त को शाम 04 बजकर 52 मिनट पर शुरू हो रही है। ये तिथि 17 अगस्त शाम 05 बजे तक रहेगी।

सनातन धर्म में हर त्योहर को अलग रीति-रिवाज से मनाया जाता है। नाग पंचमी का दिन सिर्फ नाग देवता की पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दिन त्योहार से जुड़ी कुछ खास परंपराएं निभाई जाती हैं। इन्हीं परंपराओं में से एक है इस दिन तवे पर रोटी न बनाना। ये परंपरा मुख्य रूप से क्षेत्रीय मान्यताओं से जुड़ी है, तो आइए जानते हैं कि क्यों नाग पंचमी पर तावा नहीं चढ़ाया जाता है? इस दिन तवे पर रोटी बनाना वर्जित क्यों है?

नाग पंचमी के दिन क्यों नहीं बनाई जाती है तवे पर रोटी?

लोक मान्यताओं के अनुसार, नाग पंचमी का दिन धरती के भीतर रहने वाले जीवों के प्रति सम्मान व्यक्त करने का माना जाता है। इस दिन तवा नहीं चढ़ाया जाता है। इस दिन तवे की तेज आंच का उपयोग न करके प्रकृति और नाग देवता के प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है। यही वजह है कि नाग पंचमी के दिन देशभर के कई हिस्सों में तवे पर रोटी न बनाने की पंरपरा सदियों से चली आ रही है।

नाग पंचमी के दिन चूल्हे पर तवा न चढ़ाना कोई अनिवार्य धार्मिक नियम नहीं है, जिसका पालन आवश्यक हो। ये तो आस्था और स्थानीय परंपरा से जुड़ा विषय है। इस परंपरा का पालन परिवार और क्षेत्र की मान्यताओं के अनुसार होता है.

नाग पंचमी पर बनता ये भोजन

जिन क्षेत्रों और घरों में लोग इस पंरपरा का पालन करते हैं, वहां नाग पंचमी के दिन तवे की रोटी के बजाय पूड़ी, खीर, दही-चावल, कचौड़ी, उबले हुए व्यंजन या सात्विक भोजन बनाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन बनाया जाता है। वहीं कई जगहों पर लोग नाग पंचमी के एक दिन पहले ही रोटियां बनाकर रख लेते हैं।

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