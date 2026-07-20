धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन माह में भोलेनाथ पर सच्चे मन से जल अर्पित करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

Sawan Somwar : भगवान शिव शंकर का सबसे प्रिय माह सावन है। शिव भक्त पूरे साल सावन महीना आने का इंतजार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक, इस माह में भोलेनाथ पर सच्चे मन से जल अर्पित करने और उपवास रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य लाभ मिलता है।

30 जुलाई से सावन माह शुरू

हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माने जाने वाला सावन माह इस साल 30 जुलाई 2026 को शुरू होने जा रहा है। श्रद्धालुओं के बीच सावन शुरू होने की तारीख को लेकर 30 और 31 जुलाई का जो भ्रम था, वह अब दूर हो गया है। पंचांग के अनुसार, सावन का यह पावन महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 (शुक्रवार) को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगा। इस बार शिव भक्तों को महादेव पर जल चढ़ाने के लिए पूरे 4 सोमवार मिलेंगे।

इस साल सावन बहुत ही शुभ

साल 2026 का सावन महीना धार्मिक और ज्योतिष की नजर से बहुत ही शुभ है। बहुत अच्छे योगों के साथ 30 जुलाई को सावन शुरू हो रहा है। इस बार सबसे बड़ा संयोग सावन के तीसरे सोमवार यानी 17 अगस्त को बन रहा है। इस दिन श्रावणी सोमवार के साथ-साथ नाग पंचमी भी है। ऐसा दुर्लभ संयोग कई सालों बाद आ रहा है। इस शुभ दिन पर जो भी भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे या रुद्राभिषेक करेंगे, उनके जीवन के सारे दुख-दर्द, बीमारियां और परेशानियां दूर हो जाएंगी। महादेव की कृपा पाने के लिए यह महीना सबसे उत्तम है।

सावन माह के चारों सोमवार की तारीखें:

पहला : 3 अगस्त 2026 (व्रत की शुरुआत)

दूसरा : 10 अगस्त 2026 (विशेष पूजा का दिन)

तीसरा : 17 अगस्त 2026 (श्रावणी सोमवार और नाग पंचमी का महासंयोग)

चौथा सावन सोमवार : 24 अगस्त 2026 (आखिरी सोमवार)

सावन का महत्व और पूजा का तरीका

शास्त्रों के अनुसार, सावन माह में ही माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव को पाया था। इसलिए, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर के लिए सावन सोमवार का व्रत रखती हैं। इस महीने में हर दिन शिवलिंग पर तांबे के लोटे से साफ जल या गंगाजल चढ़ाना चाहिए। शिवजी बेलपत्र, धतूरा, फल और फूल चढ़ाने से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान ‘ऊं नमः शिवाय’ मंत्र का जाप करने से घर में सुख-शांति आती है।