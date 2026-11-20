Himachal Pradesh Gold Silver Rate Today: हिमाचल प्रदेश में सोना और चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए आज के ताजा भाव जानना जरूरी है। अगर आप शादी-ब्याह के लिए गहने खरीदना चाहते हैं या फिर सोने-चांदी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो बाजार जाने से पहले आज की कीमतों पर नजर जरूर डालें। हिमाचल में आज 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,30,690 प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया है। वहीं, 22 कैरेट सोना ₹1,19,800 और 18 कैरेट सोना ₹98,020 प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत करीब ₹180 प्रति ग्राम चल रही है।

हिमाचल में आज सोने का भाव

हिमाचल प्रदेश में आज सोने की अलग-अलग शुद्धता के हिसाब से कीमतें सामने आई हैं। 24 कैरेट सोना, जिसे सबसे शुद्ध सोना माना जाता है, आज ₹1,30,690 प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं, आभूषण खरीदने वालों के बीच लोकप्रिय 22 कैरेट सोने की कीमत ₹1,19,800 प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इसके अलावा 18 कैरेट सोने का भाव ₹98,020 प्रति 10 ग्राम है, जबकि 14 कैरेट सोना ₹76,240 प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि 18 कैरेट सोने की कीमत ₹98,000 के आसपास बनी हुई है। ऐसे में अलग-अलग बजट में गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए ये भाव महत्वपूर्ण हैं।

हिमाचल में चांदी का ताजा भाव

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों पर भी खरीदारों की नजर बनी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज चांदी का भाव करीब ₹180 प्रति ग्राम बताया जा रहा है। इस हिसाब से 10 ग्राम चांदी खरीदने के लिए करीब ₹1,800 खर्च करने होंगे। वहीं, 100 ग्राम चांदी की कीमत लगभग ₹18,000 और एक किलोग्राम चांदी का भाव करीब ₹1,80,000 बैठता है।

सोना-चांदी खरीदें, तो ये बातें जान लें

अगर आप आज हिमाचल में सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं, तो केवल बाजार में चल रहे भाव के आधार पर बजट न बनाएं। ज्वेलरी की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य लागू शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए दुकान पर मिलने वाला फाइनल बिल बाजार में बताए गए रेट से अधिक हो सकता है। सोना खरीदते समय BIS हॉलमार्क और HUID नंबर की जांच जरूर करें। 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध होता है, जबकि 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अलग-अलग कैरेट के सोने की कीमत और शुद्धता में अंतर होता है, इसलिए बजट के हिसाब से खरीदारी करें।