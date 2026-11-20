IND vs NZ 1st Test Day 2: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला वेलिंगटन के बेसिन रिजर्व मैदान पर खेला जा रहा है। मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की पहली पारी 368 रनों पर सिमट गई। भारतीय गेंदबाजों ने दूसरे दिन शानदार वापसी करते हुए कीवी टीम के बाकी विकेट जल्दी निकाल दिए। हालांकि हेनरी निकोल्स की शानदार बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड को मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। अब भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी करने उतर चुकी है और उसकी कोशिश न्यूजीलैंड के स्कोर को पीछे छोड़कर बढ़त हासिल करने की होगी।

निकोल्स और फिलिप्स ने संभाली पारी

न्यूजीलैंड की पहली पारी की शुरुआत बेहद खराब रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआती झटके देते हुए कीवी टीम को 70 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने पर मजबूर कर दिया था। कप्तान टॉम लैथम बिना खाता खोले जसप्रीत बुमराह का शिकार बने, जबकि डेवोन कॉनवे सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद हेनरी निकोल्स और ग्लेन फिलिप्स ने मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूती से बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों के बीच छठे विकेट के लिए 216 रनों की शानदार साझेदारी हुई। ग्लेन फिलिप्स ने 118 रनों की बेहतरीन पारी खेली, जबकि हेनरी निकोल्स 175 रन बनाकर नाबाद रहे। इन दोनों की पारियों की बदौलत न्यूजीलैंड 368 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा करने में सफल रहा।

जसप्रीत बुमराह ने झटके 4 विकेट

भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 29 ओवर में 92 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं, आकाश दीप ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा अंशुल कंबोज ने 1 विकेट लिया। दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के आखिरी चार विकेट जल्दी निकाल दिए। आकाश दीप ने ग्लेन फिलिप्स को आउट करके भारत को बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद बुमराह और अन्य गेंदबाजों ने निचले क्रम को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने आखिरी पांच विकेट 82 रन के भीतर गंवा दिए और उसकी पूरी टीम 121 ओवर में 368 रन बनाकर ऑलआउट हो गई।

भारत की पहली पारी शुरू

न्यूजीलैंड की पारी समाप्त होने के बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने नई गेंद से भारतीय बल्लेबाजों को काफी परेशान किया। भारत ने 13 ओवर में बिना विकेट खोए 42 रन बना लिए हैं। न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 368 रन बनाकर भारत के सामने मजबूत चुनौती रखी है। अब भारतीय बल्लेबाजों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संभलकर खेलें और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। बेसिन रिजर्व की पिच पर तेज गेंदबाजों को मिल रही मदद के कारण भारतीय बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान नहीं रहने वाला है।