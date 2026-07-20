अरे ये तो मेरा बैट है… जिसे चयनकर्ताओं ने टीम से निकाला, उसका बल्ला लेकर रोहित शर्मा उतरे थे खेलने, खुशी से उछल पड़े शार्दुल

By
Viplove Kumar
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रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में ऐतिहासिक शतक जमाकर इतिहास रचा, कमाल की बात यह कि वो जिस बल्ले से खेल रहे थे वो उस खिलाड़ी का था जिसे चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर कर दिया है. कमेंट्री के दौरान शार्दुल ठाकुर ने बताया कि रोहित ने उनके बल्ले से सेंचुरी ठोकी.
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लॉर्ड्स वनडे में शार्दुल ठाकुर के बल्ले से खेले रोहित शर्मा

नई दिल्ली. रोहित शर्मा को यारों का यार माना जाता है. वो अपने दोस्तों को कभी भी नहीं भूलते और अगर उनके साथ खेला कोई खिलाड़ी हो तो बात ही अलग हो जाती है. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे वनडे में भले ही भारत को 27 रन से हार का सामना करना पड़ा. रोहित शर्मा की शानदार शतकीय तमान फैंस का दिल मोह लिया. अब इस पारी से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. भारतीय ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर ने खुलासा किया कि रोहित शर्मा ने अपने 138 रन की शानदार पारी के दौरान उनका बल्ला इस्तेमाल किया था.

रोहित शर्मा की बल्लेबाजी के दौरान टीवी कैमरे में उनके बल्ले के निचले हिस्से पर “Shardul Thakur” लिखा हुआ दिखाई दिया. इसके बाद कमेंट्री के दौरान पूर्व क्रिकेटर विवेक राजदान ने शार्दुल ठाकुर से इस बारे में सवाल किया, जिस पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में इसकी पुष्टि कर दी. सोनी स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करते हुए शार्दुल ठाकुर ने कहा, “यह मेरा ही बल्ला है. कमेंट्री बॉक्स में बैठे-बैठे मैंने रोहित के रूप में भारत को अच्छी शुरुआत दे दी है. अब आप मुझे भारतीय टीम से बाहर नहीं रख सकते. देखिए, इस पर मेरा ही नाम लिखा है.”


शार्दुल का यह बयान सुनकर कमेंट्री बॉक्स में मौजूद सभी लोग हंस पड़े और यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया. क्रिकेट फैंस ने भी इस मजेदार पल का खूब आनंद लिया. मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया. बेन डकेट ने 141 रन और जैकब बेथल ने 91 रन की शानदार पारियां खेलीं. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की ओर से रोहित शर्मा ने 110 गेंद पर 138 रन बनाए. इसमें 17 चौके और 5 छक्के शामिल थे. शुभमन गिल ने 77 और विराट कोहली ने 74 रन बनाए. टीम 7 विकेट के नुकसान पर 360 तक ही पहुंच सकी.

इंग्लैंड के लिए सैम करन ने चार विकेट झटके. जैकब बेथल को उनकी 91 रन की पारी और एक विकेट के लिए ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ चुना गया. पूरी सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले जो रूट को ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का पुरस्कार मिला.