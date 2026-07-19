835 करोड़ की ‘रामायण’ में दिखेगा सितारों का महासंगम, जानें कौन बनेगा राम-रावण तो, कौन बनेगी शूर्पणखा?

Ramayana Who Plays Whom Role: नितेश तिवारी की ‘रामायण’ 835 करोड़ के बजट में बन रही है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका में नजर आएंगे. इसमें शानदार वीएफएक्स और भव्य सेट देखने को मिलेंगे.

Ramayana Full Star Cast With Roles: भारतीय सिनेमा की सबसे चर्चित पौराणिक फिल्मों में शामिल नितेश तिवारी की ‘रामायण’ को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. फिल्म की भव्यता, शानदार विजुअल इफेक्ट्स और दमदार स्टारकास्ट इसे भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक बना रही है. इस फिल्म का ट्रेलर 24 जुलाई को आएगा. करीब 835 करोड़ रुपये के बड़े बजट में बन रही इस फिल्म में इंटरनेशनल स्तर की वीएफएक्स टीम और बेहद शानदार सेट्स देखने को मिलेंगे.

रणबीर कपूर निभाएंगे भगवान राम की भूमिका

फिल्म ‘रामायण’ में रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे. इस पौराणिक भूमिका के लिए उनका लुक भी सामने आ चुका है, जिसे लोगों की ओर से काफी पसंद किया गया. रणबीर पहली बार इस तरह के ऐतिहासिक और धार्मिक किरदार को पर्दे पर निभाते दिखाई देंगे.

साई पल्लवी बनेंगी मां सीता

साउथ सिनेमा की लोकप्रिय एक्ट्रेस साई पल्लवी फिल्म में माता सीता की भूमिका निभा रही हैं. उनकी सादगी और अभिनय क्षमता को देखते हुए इस किरदार के लिए उन्हें एक मजबूत विकल्प माना जा रहा है.

लक्ष्मण से लेकर दशरथ तक, ये सितारे निभाएंगे अहम किरदार

‘रामायण’ में टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने एक्टर रवि दुबे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका में दिखाई देंगे. वहीं, मशहूर एक्टर अरुण गोविल राजा दशरथ के किरदार में नजर आएंगे.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमिताभ बच्चन फिल्म में जटायु की भूमिका निभाते दिखाई दे सकते हैं. इसके अलावा लारा दत्ता कैकेयी के किरदार में नजर आएंगी.

रावण के किरदार में यश, मंदोदरी बनेंगी काजल अग्रवाल

फिल्म में केजीएफ स्टार यश लंकापति रावण की भूमिका निभा रहे हैं. उनके इस नेगेटिव किरदार को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. वहीं, एक्ट्रेस काजल अग्रवाल रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार निभाती नजर आएंगी.

भरत, हनुमान और अन्य महत्वपूर्ण किरदार

आदिनाथ कोठारी फिल्म में भगवान राम के भाई भरत की भूमिका निभाएंगे. वहीं, सनी देओल को भगवान हनुमान के रूप में देखा जाएगा. एक्टर कुणाल कपूर फिल्म में इंद्र देव की भूमिका निभाने वाले हैं.

इसके अलावा इंदिरा कृष्णन भगवान राम की माता कौशल्या के किरदार में दिखाई देंगी, जबकि शीबा चड्ढा मंथरा की भूमिका निभाएंगी.

शूर्पणखा और विद्युतजीव के किरदार भी होंगे खास

‘रामायण’ में रकुल प्रीत सिंह रावण की बहन शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी. वहीं, विवेक ओबेरॉय शूर्पणखा के पति विद्युतजीव की भूमिका निभाते दिखाई देंगे.

नितेश तिवारी की ये फिल्म भारतीय पौराणिक कथा को आधुनिक तकनीक और बड़े सिनेमाई अनुभव के साथ पेश करने की तैयारी में है. अब दर्शकों को इस भव्य परियोजना की रिलीज का इंतजार है और ये दीवाली के आसपास रिसीज होगी.