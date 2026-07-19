Jio Affordable Prepaid Plan: Jio का पैसा वसूल Recharge Plan! 70 दिन की छुट्टी, रोज 2GB डेटा और Unlimited Calling का मिलेगा मजा

Jio के 719 रुपए वाले प्रीपेड प्लान में कई शानदार फ़ायदे मिलते हैं, जैसे 70 दिनों की वैलिडिटी, रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग। सब्सक्राइबर्स को रोज़ाना 100 SMS भी मिलते हैं

Jio Affordable Prepaid Plan: क्या आप ऐसा Jio रिचार्ज ढूंढ रहे हैं जिसमें लंबी वैलिडिटी और ढेर सारा हाई-स्पीड डेटा मिले? Reliance Jio का 719 रुपए वाला प्रीपेड प्लान उन यूज़र्स के लिए एक बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो बार-बार रिचार्ज नहीं करवाना चाहते।

इस प्लान में 70 दिन की वैलिडिटी के साथ-साथ रोज़ 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और एलिजिबल सब्सक्राइबर्स के लिए कई अतिरिक्त फायदे मिलते हैं। एलिजिबल यूज़र्स के लिए अनलिमिटेड 5G एक्सेस से लेकर एंटरटेनमेंट और क्लाउड स्टोरेज के फायदों तक, जानिए इस प्रीपेड रिचार्ज के साथ सब्सक्राइबर्स को क्या-क्या मिल सकता है।

70 दिन की वैलिडिटी के साथ 140GB हाई-स्पीड डेटा

Jio के ₹719 वाले प्रीपेड प्लान की वैलिडिटी 70 दिन है, जो इसे उन यूज़र्स के लिए सही बनाता है जो लंबे समय तक चलने वाला रिचार्ज चाहते हैं। सब्सक्राइबर्स को रोज़ 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है, जिससे पूरी वैलिडिटी के दौरान कुल 140GB डेटा मिलता है। रोज़ाना मिलने वाला हाई-स्पीड डेटा खत्म होने के बाद भी यूज़र्स कम स्पीड पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं (प्लान की शर्तों के अनुसार)।

अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज़ 100 SMS

रोज़ाना डेटा के साथ-साथ, इस प्लान में एलिजिबल नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग भी शामिल है, जिससे यूज़र्स बिना अलग से कॉलिंग चार्ज की चिंता किए जुड़े रह सकते हैं। सब्सक्राइबर्स को रोज़ 100 SMS भी मिलते हैं, जो रेगुलर मोबाइल यूज़र्स के लिए इस प्लान की उपयोगिता को और बढ़ाते हैं। Jio के 5G ऑफर, डिवाइस कम्पैटिबिलिटी, नेटवर्क की उपलब्धता और एलिजिबिलिटी की शर्तों के आधार पर, एलिजिबल कस्टमर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस भी मिल सकता है।

एंटरटेनमेंट और क्लाउड स्टोरेज के फायदे

Jio इस रिचार्ज के साथ अतिरिक्त डिजिटल फायदे भी दे रहा है। प्लान की डिटेल्स के अनुसार, एलिजिबल सब्सक्राइबर्स को तीन महीने का JioHotstar मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, जिससे वे अपने स्मार्टफ़ोन पर सपोर्टेड एंटरटेनमेंट कंटेंट देख सकते हैं। इस प्लान में JioAICloud के ज़रिए 50GB क्लाउड स्टोरेज भी शामिल है, जो फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और अन्य डिजिटल फ़ाइलों को स्टोर करने के लिए अतिरिक्त जगह देता है।

Google Gemini ऑफर से और भी ज़्यादा फ़ायदा

इस प्लान की एक और खास बात एलिजिबल Jio कस्टमर्स के लिए प्रमोशनल Google Gemini ऑफर है। इस ऑफ़र के तहत, ज़रूरी शर्तों और प्रमोशन से जुड़े नियमों को पूरा करने वाले सब्सक्राइबर्स को Google की प्रीमियम AI सेवाओं का 18 महीने तक का एक्सेस मिल सकता है।

70 दिन की वैलिडिटी, रोज़ाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और कई डिजिटल फ़ायदों के साथ, Jio का ₹719 वाला रिचार्ज पैक एक ही प्रीपेड प्लान में कई फ़ायदे देता है। हालाँकि, रिचार्ज करने से पहले यूज़र्स को MyJio ऐप या Jio की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर लेटेस्ट फ़ायदों, ज़रूरी शर्तों और नियमों को देख लेना चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम प्लान और प्रमोशन ऑफ़र समय के साथ बदल सकते हैं।