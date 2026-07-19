Punjab Breaking News : पंजाब में अपराधियों ने अब नहीं खैर, डीजीपी ने कर दिया बड़ा ऐलान

पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने एक बड़ा बयान देते हुआ कहा है कि प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ तब तक विशेष अभियान जारी रहेगा जबतक गैंगस्टर खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि इसे लेकर आने वाले दिनों में विशेष तैयारी के साथ कार्रवाई की जाएगी।

कहा, गैंगस्टरोंं के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा, जब तक पंजाब पूरी तरह गैंगस्टर मुक्त नहीं हो जाता

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि प्रदेश में गैंगस्टरों के खिलाफ अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पंजाब पूरी तरह से गैंगस्टर मुक्त नहीं हो जाता।

पत्रकारों से जानकारी साझा करते हुए डीजीपी ने बताया कि ‘गैंगस्टरां ते वार’ अभियान के अंतर्गत पंजाब पुलिस ने 16 दिनों तक राज्यव्यापी खुफिया सूचना आधारित प्रवर्तन अभियान आॅपरेशन प्रहार-3.0 चलाया। इस दौरान संगठित अपराध और ड्रग-गैंगस्टर गठजोड़ के विरुद्ध बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। पुलिस टीमों ने राज्य की सभी पुलिस रेंजों और कमिश्नरेटों में गैंगस्टरों, उनके सहयोगियों, नशा तस्करों तथा वांछित अपराधियों से जुड़े 5,448 स्थानों पर छापेमारी की।

इस तरह चलाया गया अपराधियों के खिलाफ अभियान

डीजीपी ने बताया कि यह अभियान 16 दिनों तक योजनाबद्ध तरीके से चलाया गया, जिसमें प्रतिदिन किसी एक पुलिस रेंज अथवा कमिश्नरेट में विशेष कार्रवाई की गई। इस रणनीतिक दृष्टिकोण के माध्यम से पंजाब पुलिस ने पूरे राज्य में आपराधिक नेटवर्क पर प्रभावी प्रहार किया तथा सभी फील्ड इकाइयों के बेहतर समन्वय से अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम दिया।

डीजीपी ने कहा कि अभियान का उद्देश्य गैंगस्टर-ड्रग गठजोड़ को ध्वस्त करना, फरार एवं वांछित अपराधियों को गिरफ्तार करना, सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध नशा तस्करों की पहचान कर उन्हें पकड़ना, आदतन एवं समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई करना तथा अवैध हथियार, मादक पदार्थ, अवैध शराब, चोरी की संपत्ति और अपराध में प्रयुक्त वाहनों की बरामदगी करना था। इसके अतिरिक्त अंतर-जिला समन्वय को मजबूत करने, क्षेत्रीय स्तर पर पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने तथा पंजाब पुलिस की परिचालन क्षमता को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया गया।

10 हजार से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने लिया हिस्सा

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि इस अभियान में 10,401 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। पूरे राज्य में 5,448 छापेमारी, 958 एफआईआर दर्ज, 1,520 व्यक्तियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई तथा 262 वाहन जब्त किए गए। संगठित अपराध के विरुद्ध पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता दोहराते हुए डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गैंगस्टरां ते वार’ एक सतत अभियान है, जो तब तक पूरी ताकत से जारी रहेगा, जब तक पंजाब से गैंगस्टरों का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता।

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