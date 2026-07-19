Dilip Joshi on Leaving TMKOC: TMKOC को अलविदा कहेंगे जेठालाल ? 18 साल बाद शो छोड़ने की खबरों पर Dilip Joshi ने तोड़ी चुप्पी, बता दिया पूरा सच

दिलीप जोशी ने आखिरकार 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 18 साल बाद छोड़ने की अफ़वाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। जेठालाल के तौर पर घर-घर में मशहूर हुए इस एक्टर ने इन अफ़वाहों पर बात की और मीडिया से अपील की कि ऐसी खबरें छापने से पहले वे तथ्यों की पुष्टि कर लें।

Dilip Joshi on leaving TMKOC: ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ ने 18 सालों से दर्शकों का मनोरंजन किया है, और इसकी लोकप्रियता के केंद्र में रहने वाला एक किरदार है जेठालाल चंपकलाल गडा। दिलीप जोशी द्वारा निभाया गया जेठालाल भारतीय टेलीविज़न के सबसे यादगार किरदारों में से एक बन गया है।

हालांकि, हाल ही में ऐसी अफ़वाहें फैलने लगीं कि दिलीप जोशी इस लंबे समय से चल रहे सिटकॉम को अलविदा कहने वाले अगले बड़े कलाकार हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि उनका स्क्रीन टाइम कम कर दिया गया है, जिससे प्रशंसक शो में उनके भविष्य को लेकर सोचने लगे। अब, दिलीप जोशी ने आखिरकार इन अटकलों पर बात की है और ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में साफ़ संदेश दिया है।

क्या दिलीप जोशी ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ छोड़ रहे हैं?

TMKOC के साथ अपने जुड़ाव को लेकर बढ़ती अटकलों के बीच, दिलीप जोशी ने शो के 18 साल पूरे होने के जश्न के दौरान इन अफ़वाहों पर बात की। अपने शो छोड़ने और स्क्रीन टाइम कम होने की कथित रिपोर्ट्स पर प्रतिक्रिया देते हुए, अभिनेता ने सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि कभी-कभी सिर्फ़ ध्यान खींचने और व्यूज़ पाने के लिए सनसनीखेज दावे फैलाए जाते हैं।

बिना पुष्टि वाली रिपोर्ट्स को फैलने देने के बजाय, दिलीप ने मीडिया संगठनों और कंटेंट क्रिएटर्स से आग्रह किया कि वे ऐसी जानकारी प्रकाशित करने से पहले संबंधित व्यक्ति या प्रोडक्शन हाउस से इसकी पुष्टि करें।

वायरल अफ़वाहों पर दिलीप जोशी की कड़ी प्रतिक्रिया

ब्रेकिंग न्यूज़ और वायरल कंटेंट के बढ़ते चलन पर बात करते हुए, दिलीप जोशी ने कहा कि सबसे पहले जानकारी प्रकाशित करने की होड़ में अक्सर बिना पुष्टि वाले दावे ऑनलाइन फैल जाते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि वह ज़िम्मेदार पत्रकारों या इन्फ्लुएंसर्स की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर ज़ोर दिया कि प्रतिष्ठित मीडिया संगठनों को किसी अभिनेता या टेलीविज़न शो के बारे में बड़ी घटनाओं की रिपोर्ट करने से पहले उचित पुष्टि सुनिश्चित करनी चाहिए।

दिलीप के अनुसार, पुष्टि के लिए संबंधित प्रोडक्शन हाउस या व्यक्ति से संपर्क करने से दर्शकों तक भ्रामक जानकारी पहुँचने से रोका जा सकता है।

उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में कलाकारों के बदलने की अटकलें अक्सर सुर्खियाँ बटोरती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख कलाकार शो छोड़ चुके हैं। जेठालाल ने दिलीप जोशी को घर-घर में मशहूर बना दिया

टीवी के चहेते जेठालाल बनने से पहले, दिलीप जोशी हिंदी सिनेमा और टीवी में काफी काम कर चुके थे। हालांकि, ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ में जेठालाल चंपकलाल गडा के किरदार ने उन्हें पूरे भारत में घर-घर में मशहूर कर दिया।

उनकी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, मज़ेदार हाव-भाव और दूसरे किरदारों के साथ यादगार केमिस्ट्री ने जेठालाल को भारतीय टीवी इतिहास के सबसे पसंदीदा किरदारों में से एक बना दिया है।

लगभग दो दशकों के बाद, कई फैंस के लिए दिलीप जोशी के बिना TMKOC की कल्पना करना मुश्किल है। इसलिए, चल रही अटकलों पर उनके हालिया बयान ने बहुत ध्यान खींचा है, खासकर उन दर्शकों के बीच जो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या उनका पसंदीदा जेठालाल गोकुलधाम सोसाइटी का हिस्सा बना रहेगा या नहीं।