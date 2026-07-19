Rajouri flood: जम्मू-कश्मीर के राजौरी में रातभर बारिश, सुबह अचानक आई बाढ़, कई वाहन बहे, देखें खौफनाक वीडियो

By
Amit Upadhyay
-
0
4
Flash Flood in Rajouri: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में रातभर हुई भारी बारिश के बाद रविवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। दरहाली समेत कई नदियों में जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया, कई वाहन बह गए और दर्जनों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। प्रशासन ने राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
Rajouri flash flood after heavy rainfall, Jammu Kashmir flood situation latest update, Rajouri river water level rise news, rescue operation in Rajouri flood affected areas, Jammu Kashmir weather alert July 2026, heavy rain damage in Rajouri district, राजौरी में बाढ़, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, राजौरी में फ्लैश फ्लड, जम्मू कश्मीर मौसम अलर्ट
जम्मू-कश्मीर के राजौरी में रविवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई।

Rajouri Flood Video: जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार बारिश के बाद रविवार सुबह अचानक बाढ़ आ गई। शनिवार को रातभर तेज बारिश के कारण जिले की नदियों और नालों में जलस्तर तेजी से बढ़ गया, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बाढ़ के पानी ने नए बस अड्डे समेत कई रिहायशी क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार राजौरी में रातभर हुई भारी बारिश के बाद दरहाली, खांडली, सुकतोह और जमोला समेत कई जल स्रोतों में पानी का बहाव काफी बढ़ गया। कई स्थानों पर नदियां खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बहने लगीं। इसके चलते निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

दरहाली नदी का पानी नए बस अड्डे में घुसा

बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दरहाली नदी के आसपास के इलाकों में देखने को मिला। अधिकारियों के मुताबिक बेला कॉलोनी के पास बाढ़ सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी तेजी से नए बस अड्डे की ओर बढ़ गया। देखते ही देखते बस अड्डा परिसर में पानी भर गया, जहां खड़े कई वाहन पानी में डूब गए और कुछ बह गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक पानी बढ़ने से लोगों को संभलने का ज्यादा समय नहीं मिला।

झुग्गी बस्ती और रिहायशी इलाकों में घुसा पानी

राजौरी के अब्दुल्ला ब्रिज के पास स्थित झुग्गी बस्ती भी बाढ़ से प्रभावित हुई है। पानी घरों में घुसने के बाद 50 से ज्यादा परिवारों को अपने घर खाली करने पड़े। कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा तारिक ब्रिज और आसपास के इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन की टीमें लगातार प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन कर रही हैं।

प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, राहत कार्य तेज

बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। राहत और बचाव कार्यों के लिए कंट्रोल रूम भी सक्रिय किए गए हैं। प्रशासन की ओर से लोगों को नदी-नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है। राजौरी के विधायक इफ्तिखार अहमद भी स्थिति का जायजा लेने के लिए वापस जिले में पहुंचे। उन्होंने कहा कि बाढ़ से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और प्रशासन से प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत एवं पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर में आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। कई इलाकों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से मौसम संबंधी अपडेट पर नजर रखने और आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करने की अपील की है। फिलहाल राजौरी में राहत और बचाव अभियान जारी है। प्रशासन की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रही हैं।