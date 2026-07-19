Ramayana Trailer Release Date: कब आएगा ‘रामायण: पार्ट 1’ का ट्रेलर, जानें तारीख

Kab Aayega Ka Ramayana Trailer | Ramayana Trailer Release Date: नई दिल्ली के भारत मंडपम में 'रामायण: पार्ट 1' का भव्य ट्रेलर लॉन्च हुआ. रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी समेत पूरी टीम मौजूद रही. आइए जानते हैं कि ट्रेलर कब लॉन्च होगा.

Kab Aayega Ka Ramayana Trailer | Ramayana Trailer Release Date: मचअवेटेड फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ का भव्य ट्रेलर लॉन्च 18 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम के दौरान किया गया. निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की मौजूदगी में फिल्म की पहली झलक चुनिंदा मेहमानों और मीडिया के सामने पेश की गई. इस खास मौके पर फिल्म से जुड़े कई बड़े सितारे एक मंच पर नजर आए, जिससे कार्यक्रम और भी यादगार बन गया.

कब रिलीज होगा ट्रेलर? (Ramayana Trailer Release Date)

दिल्ली में आयोजित इस विशेष इवेंट में फिल्म का ऑफिशियल ट्रेलर पहली बार प्रदर्शित किया गया. अब ये ट्रेलर 24 जुलाई 2026 को दुनियाभर के लोगों के लिए रिलीज किया जाएगा. कार्यक्रम में रणबीर कपूर, यश, साई पल्लवी, नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी समेत फिल्म की पूरी टीम ने हिस्सा लिया और फिल्म से जुड़ी कई अहम जानकारियां शेयर कीं.

दमदार स्टारकास्ट से सजी है फिल्म (Ramayana Starcast)

‘रामायण: पार्ट 1’ में रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी माता सीता के किरदार में नजर आएंगी. इसके अलावा रवि दुबे लक्ष्मण, रकुल प्रीत सिंह शूर्पणखा और कुणाल कपूर भगवान इंद्र की भूमिका में दिखाई देंगे. फिल्म की स्टारकास्ट और भव्य विजुअल्स ने पहले ही दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है.

‘रामायण: पार्ट 1’ के निर्माताओं ने फिल्म के कई अहम किरदारों से आधिकारिक तौर पर पर्दा उठा दिया है. फिल्म में कुणाल कपूर देवराज इंद्र की भूमिका निभाते नजर आएंगे. वहीं, रकुल प्रीत सिंह को शूर्पणखा के किरदार में देखा जाएगा. विवेक ओबेरॉय विद्युत्जिह्वा, अजिंक्य देव गुरु विश्वामित्र और शोभना कैकेसी की भूमिका निभाती नजर आएंगी. बड़े बजट में बन रही इस बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘रामायण: पार्ट 1’ को दिवाली 2026 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा.