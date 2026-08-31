RRC ECOR Apprentice Recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। रेलवे भर्ती सेल (RRC भुवनेश्वर) ने ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) के तहत एक्ट अप्रेंटिस के विभिन्न पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के जरिए अलग-अलग वर्कशॉप और डिवीजनों में कुल 1,599 पदों को भरा जाएगा।
आवेदन शुरू होने की तिथि?
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्,त 2026 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 सितंबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
शैक्षणिक योग्यता
उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं (मैट्रिक) पास होना जरूरी है। इसके साथ ही संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
उम्र सीमा
15 सितंबर 2026 के आधार पर उम्मीदवार की उम्र न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों (SC-ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष) को नियमानुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट मिलेगी।
कैटेगरी के अनुसार पदों का ब्रेकअप
ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की इस भर्ती में अलग-अलग कैटेगरी के लिए पद तय किए गए हैं।
|कैटेगरी
|पदों की संख्या
|General
|633
|OBC
|435
|EWS
|164
|SC
|251
|ST
|116
|कुल
|1599
चयन का तरीका
इस भर्ती में कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के मार्क्स और ITI में प्राप्त अंकों की मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। दोनों परीक्षाओं के अंकों को 50-50 फीसदी का वेटेज देकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी।
आवेदन शुल्क
RRC ECOR Apprentice भर्ती के लिए General, OBC और EWS उम्मीदवारों को 100 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST, दिव्यांग और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन फीस नहीं रखी गई हैं।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल rrcbbs.org.in या ecorbbs.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘Act Apprentice 2026-27’ लिंक पर क्लिक करें।
- अपना रजिस्ट्रेशन करें और मांगी गई सभी जरूरी जानकारी ध्यान से भरें।
- 10वीं, ITI की मार्कशीट, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें।
- फीस का भुगतान करें और भरे हुए फॉर्म का फाइनल प्रिंटआउट निकाल कर रख लें।