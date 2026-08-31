Mohali Crime: मोहाली में आधी रात युवक-युवती पर हमला, फायरिंग की सूचना से सनसनी, नशे के विवाद का शक

Mohali Village Attack News: मोहाली के फेज-1 थाना क्षेत्र के मोहाली गांव में रविवार देर रात युवक और युवती पर हमला होने से हड़कंप मच गया। दोनों घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मौके से खाली खोल बरामद किए हैं।

Mohali Crime News: मोहाली के फेज-1 थाना क्षेत्र के मोहाली गांव में रविवार देर रात युवक और युवती पर हुए हमले से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रात करीब 10:30 बजे की बताई जा रही है। शुरुआती सूचना में दोनों पर फायरिंग किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अब तक की जांच में गोली चलने की स्पष्ट पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि पुलिस ने घटनास्थल से कुछ खाली खोल बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है।

हमले में घायल युवक की पहचान सलमान और युवती की पहचान सुमन के रूप में हुई है। दोनों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल फेज-6 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक के कंधे पर चोट बताई जा रही है, जबकि युवती के पेट में गंभीर चोट लगी है। पुलिस मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। शुरुआती जांच में नशा तस्करी से जुड़े विवाद की आशंका है, लेकिन हमले की वास्तविक वजह जांच के बाद ही सामने आएगी।

कुछ लोगों ने दोनों को बुलाया, फिर हमला

घायल सलमान के भाई रिजवान के मुताबिक कुछ लोगों ने सलमान और सुमन को बुलाया था। दोनों वहां पहुंचे, जिसके बाद उन पर हमला कर दिया गया। रिजवान ने बताया कि सलमान फेज-1 का रहने वाला है और 3बी2 स्थित एक स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके मुताबिक, सलमान और सुमन एक-दूसरे को जानते थे और सुमन भी मोहाली गांव में ही रहती है। वारदात की जानकारी मिलने के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। घटना से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आने की बात कही जा रही है। पुलिस अब इन फुटेज और अन्य सुरागों की मदद से हमलावरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है।

युवक के कंधे और युवती के पेट में चोट

घटना की सूचना मिलते ही फेज-1 थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जरूरी साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों को किसने वहां बुलाया था और हमला करने वाले लोग कौन थे। जांच टीम घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हमले से पहले और बाद में वहां मौजूद संदिग्ध लोगों की पहचान की जा सके। थाना फेज-1 के एसएचओ सुखवीर सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में मामला नशा तस्करी से जुड़े विवाद की दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी जांच जारी है।

खाली खोल मिलने से बढ़ा सस्पेंस

पुलिस ने मौके से खाली खोल बरामद किए हैं। ऐसे में शुरुआती फायरिंग की सूचना और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के बीच की कड़ी को जांचना महत्वपूर्ण हो गया है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये खोल किस हथियार के हैं और क्या इनका इस हमले से सीधा संबंध है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के शरीर पर किसी धारदार या तीखी वस्तु से हमला किए जाने की आशंका भी सामने आई है। युवक के कंधे पर घाव और युवती के पेट में चोट को देखते हुए मेडिकल रिपोर्ट को भी जांच में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने हमलावरों की पहचान और हमले की वजह का पता लगाने के लिए जांच तेज कर दी है।