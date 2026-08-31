Hanuman Ansh BOC: 24वें दिन ‘हनुमान अंश’ ने किया बड़ा धमाका, बॉक्स ऑफिस पर दिखा आस्था का असर; जानें कलेक्शन

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 24th: ‘हनुमान अंश’ ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 24वें दिन भी अच्छी कमाई की है. फिल्म का नेट कलेक्शन 40.13 करोड़ और ग्रॉस 47.33 करोड़ पहुंच गया है. जल्द 50 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है.

Hanuman Ansh Box Office Collection Day 24th: आज के दौर में दर्शकों की पसंद तेजी से बदल रही है. अब सिर्फ एक्शन, मारधाड़ या कॉमेडी ही नहीं, बल्कि ऐसी कहानियां भी लोगों को आकर्षित कर रही हैं, जो उन्हें सुकून देने के साथ अपनी संस्कृति और आस्था से जोड़ें. यही वजह है कि भगवान और भक्ति पर आधारित फिल्मों को सिनेमाघरों में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. 2026 में रिलीज हुई ‘हनुमान अंश’ भी ऐसी ही फिल्म है.

जुलाई के अंत में सिनेमाघरों में पहुंची ‘हनुमान अंश’ संत नीम करौली बाबा की जिंदगी पर आधारित है. फिल्म में भगवान के प्रति एक भक्त की अटूट आस्था के साथ यह संदेश दिया गया है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करना और सादगी से जीवन जीना ही सच्ची भक्ति है. दर्शकों के बीच फिल्म की कहानी का असर अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भी साफ दिखाई दे रहा है.

24वें दिन मिला सबसे बड़ा कलेक्शन

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘हनुमान अंश’ ने बीते दिन भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 12.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया. इस दौरान फिल्म के कुल शोज की संख्या 5363 रही. इसके साथ ही फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन बढ़कर 47.33 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, फिल्म का नेट कलेक्शन अब 40.13 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है.

महज 1.8-2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म के लिए यह प्रदर्शन किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म की कमाई बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है.

वीकेंड में भी दिखा जबरदस्त क्रेज

पिछले वीकेंड में भी ‘हनुमान अंश’ ने शानदार प्रदर्शन किया. शनिवार को फिल्म ने 9.25 करोड़ रुपये कमाए और ऑक्यूपेंसी 53 फीसदी रही. वहीं रविवार को कमाई बढ़कर 12.75 करोड़ रुपये पहुंच गई, जबकि ऑक्यूपेंसी 55 फीसदी दर्ज की गई.

सबसे खास बात यह है कि 24वें दिन फिल्म ने अब तक का सबसे बड़ा सिंगल-डे कलेक्शन किया है. अगर वीकडेज में भी फिल्म की कमाई करोड़ों में जारी रहती है, तो जल्द ही ‘हनुमान अंश’ 50 करोड़ रुपये के क्लब में एंट्री कर सकती है.

‘हनुमान अंश’ के कलेक्शन ने चौंकाया

जिस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर महज 10 लाख रुपये से शुरुआत की थी, उसका 24वें दिन 12.75 करोड़ रुपये कमाना वाकई हैरान करने वाला है. कम बजट की इस फिल्म ने साबित कर दिया है कि मजबूत कहानी, आस्था और दर्शकों का प्यार मिल जाए तो फिल्म बिना बड़े स्टार्स के भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कमाल कर सकती है.