कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 183.91 अंक उछलकर 72,965.80 पर खुला।

Stock market opening 15 October 2026: कारोबारी सत्र के चौथे दिन गुरुवार को शेयर बाजार तेजी के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 183.91 अंक उछलकर 72,965.80 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 48.6 अंकों की तेजी के साथ 22,671.30 पर खुला।

सुबह 10.25 बजे बीएसई पर 25 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 5 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 893.21 अंक उछलकर 73,645.91 पर कारोबार कर रहा था। वहीं, निफ्टी 247.95 अंकों की तेजी के साथ 22,870.95 पर कारोबार कर रहा था।

इन कंपनियों के शेयरों में तेजी

बीएसई पर HCLTECH, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HDFC बैंक, हिंदुस्तान लीवर, टाटा स्टील, भारती एयरटेल, सन फार्मा, ITC, NTPC, एलएंडटी, रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, अल्ट्रासेमको, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अडाणी पोर्ट्स, बजाज फिनसर्व, इंडिगो, मारुति, इटरनल और कोटक बैंक के शेयर में तेजी देखी जा रही है। टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा 3.46% की तेजी देखी जा रही है।

इन कंपनियों के शेयरों में गिरावट

बीएसई पर ट्रेंट, SBIN, टाइटन, पावरग्रिड और BEL के शेयर में गिरावट देखी जा रही है। BEL के शेयर में सबसे ज्यादा 0.67% की गिरावट देखी जा रही है।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 के शेयरों में 0.95% और निफ्टी मिडकैप 100 के शेयरों में 0.23% की तेजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 के शेयरों में 0.64% की गिरावट देखी जा रही है।

कच्चे तेल की कीमत फिसली

ब्रेंट क्रूड गुरुवार को सुबह 10.16 बजे 1.76% फिसलकर प्रति बैरल 104.2 डॉलर पर कारोबार कर रहा था।

गिरावट पर बंद हुआ था बाजार

बुधवार को शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबारी सत्र के तीसरे दिन बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 251.89 अंक फिसलकर 72,781.89 पर बंद हुआ। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 99.25 अंकों की गिरावट के साथ 22,622.70 पर बंद हुआ।