World News: अमेरिका में हिंदुओं के जनसंहार की साजिश नाकाम, मंदिर में था हमले का प्लान, 19 साल का अमेरिकी युवक अरेस्ट

अमेरिका के इलिनॉय के एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं की सामूहिक हत्या की कोशिश नाकाम कर दी गई। 19 साल के अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस पर आरोप है कि वह 11 अक्तूबर को नवरात्र के दौरान एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करना चाहता था।

World News: अमेरिका के इलिनॉय के एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं की सामूहिक हत्या की कोशिश नाकाम कर दी गई। 19 साल के अलेक्जेंड्रोस पापोराकिस पर आरोप है कि वह 11 अक्तूबर को नवरात्र के दौरान एक हिंदू मंदिर में हिंदुओं की सामूहिक हत्या करना चाहता था। हालांकि, पुलिस को इसकी भनक लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से राइफल, गोलियां और मैगजीन बरामद की गई है।

हमले की कोशिश हुई नाकाम

अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी राइफल लेकर उस मंदिर में पहुंचा था, लेकिन राइफल जाम होने की वजह से वह उस दिन वारदात को अंजाम नहीं दे सका। इसके बाद, घर पहुंचकर उसने अपने एक दोस्त को यह मैसेज भेजा कि राइफल जाम होने की वजह से वह वारदात को अंजाम नहीं दे सका। उसने राइफल और गोलियों की तस्वीर भी उसे भेजी।

दोस्त ने पुलिस को किया कॉल

दोस्त ने घबराकर पुलिस को कॉल किया और उसे सारी बातें बताईं। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उसे 11 अक्टूबर को ही गिरफ्तार कर लिया। उसके घर से राइफल, भारी संख्या में गोलियां और कई मैगजीन बरामद की गई हैं। जानकारी के मुताबिक, वह भारतीय मूल के लोगों से नफरत करता था। पुलिस को उसके घर से एक जैकेट भी मिली थी, जो गोरी नस्ल को दूसरों से बेहतर मानने वाले चरमपंथियों से जुड़ा है।

नस्लभेदी बातें करता था आरोपी

रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी अपने सहकर्मियों के सामने नस्लभेदी बातें करता था। वह उन्हें जान से मारने की भी बातें करता था। वह अपने दोस्तों से कई दिनों से कह रहा था कि 11 अक्तूबर का दिन कुछ खास होने वाला है।

हिरासत में भेजा गया आरोपी

पापोराकिस पर आतंकी धमकी देने और गैरकानूनी ढंग से हथियार रखने का आरोपी बनाया गया है। बुधवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे हिरासत में भेज दिया गया।