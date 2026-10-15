Punjab Bandh: परविंदर झोटा हत्याकांड के विरोध में आज पंजाब बंद, किसानों ने किया चक्का जाम, आपात सेवाओं को छूट

Punjab Bandh Latest News: परविंदर सिंह झोटा की मौत के मामले में न्याय और सीबीआई जांच की मांग को लेकर 15 अक्टूबर को पंजाब बंद बुलाया गया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुए बंद के दौरान किसानों और विभिन्न संगठनों ने कई जगह सड़कें रोककर प्रदर्शन किया। अमृतसर में सीएम का पुतला फूंका गया।

Punjab Bandh Today Update: पंजाब में नशा विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर आज यानी 15 अक्टूबर को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया है। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ बंद शाम 5 बजे तक प्रस्तावित है। झोटा के परिवार और विभिन्न किसान संगठनों के समर्थन से कई जगहों पर प्रदर्शन और सड़क जाम किए जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं से जुड़े वाहनों को आवाजाही की छूट दी है। परिवार की प्रमुख मांगों में मामले की सीबीआई जांच और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है।

झोटा की हत्या के विरोध में पंजाब बंद

मानसा में नशा विरोधी अभियान से जुड़े परविंदर सिंह झोटा की 13 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वह एक मेडिकल स्टोर संचालक से नशीली दवाओं की बिक्री को लेकर सवाल कर रहे थे। इसी दौरान विवाद बढ़ा और गोलीबारी हुई, जिसमें झोटा की मौत हो गई और उनके कुछ साथी घायल हुए। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को राजस्थान में गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद मानसा में आक्रोश फैल गया। झोटा के परिवार ने न्याय मिलने तक अंतिम संस्कार नहीं करने का फैसला किया और मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग उठाई। इसके बाद परिवार के नेतृत्व में गठित संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 अक्टूबर को पंजाब बंद का आह्वान किया, जिसे कई किसान संगठनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला।

अमृतसर में CM का पुतला फूंका

पंजाब बंद के समर्थन में अमृतसर के गोल्डन गेट पर सुबह करीब 7 बजे किसानों और विभिन्न संगठनों के सदस्यों ने प्रदर्शन किया। बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री भगवंत मान का पुतला फूंका। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य में नशे के कारोबार पर प्रभावी रोक लगाने में सरकार नाकाम रही है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे और राज्य सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी उठाई। ये आरोप प्रदर्शनकारी संगठनों की ओर से लगाए गए हैं।

सुबह कई इलाकों में बंद का असर

बंद के दौरान किसान संगठनों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कें रोककर प्रदर्शन शुरू किया। हालांकि, शुरुआती घंटों में इसका असर सभी क्षेत्रों में एक जैसा नहीं रहा। सुबह करीब 8 बजे तक मालवा क्षेत्र के कुछ जिलों में बंद का प्रभाव सीमित था, जबकि अन्य इलाकों में विरोध प्रदर्शन की तैयारियां जारी थीं। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) सहित कई किसान संगठनों ने बंद का समर्थन किया है। व्यापारी संगठनों, राजनीतिक दलों और कुछ शिक्षण संस्थानों ने भी समर्थन की घोषणा की। दोआबा क्षेत्र में जालंधर-फगवाड़ा हाईवे पर प्रदर्शन और बाजार बंद रहने को लेकर अलग-अलग संगठनों की तैयारियों की खबरें सामने आईं। हालांकि राज्यभर में दुकानों, स्कूलों और परिवहन सेवाओं की स्थिति अलग-अलग हो सकती है।

मानसा सिविल अस्पताल में रखा है शव

परविंदर सिंह झोटा का शव मानसा सिविल अस्पताल में रखा गया है। परिवार की सहमति नहीं मिलने के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका है। परिवार और न्याय की मांग कर रही एक्शन कमेटी चाहती है कि पोस्टमार्टम चंडीगढ़ स्थित पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) के डॉक्टरों के पैनल से कराया जाए। एक्शन कमेटी ने बंद के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही प्रशासन से कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा या जबरन बंद कराने की कोशिश पर कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा?

मामले को लेकर बढ़ते आक्रोश के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने झोटा की हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं, विपक्षी दलों ने राज्य की कानून-व्यवस्था और नशे के कारोबार पर नियंत्रण को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। पंजाब बंद के दौरान सड़क जाम और प्रदर्शनों के कारण आम लोगों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। यात्रा करने वालों को निकलने से पहले अपने मार्ग की स्थिति जांचनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने एंबुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को छूट देने की बात कही है।