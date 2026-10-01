UP Police SI Recruitment 2025: यूपी पुलिस दारोगा भर्ती 2025 के नियुक्ति पत्र देने पर कोर्ट ने लगाई रोक, अब अभ्यर्थियों के पास क्या है रास्ता?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2025 के 4,543 पदों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है।

UP Police SI Recruitment 2025: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती 2025 के 4,543 पदों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए पांच अक्टूबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता ने श्याम सुंदर, कमलेश यादव, यश पांडेय और 44 अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया है। मामले में अधिवक्ता संजय कुमार यादव एवं आलोक मिश्र ने दलीलें दीं।

15,75,706 लोगों ने किया आवेदन

एडवोकेट संजय कुमार यादव ने आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 का विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी किया गया था। इसके लिए 15,75,706 आवेदन प्राप्त हुए थे। लिखित परीक्षा गत 14 व 15 मार्च को दो-दो पालियों में हुई थी, जिसमें 10,00,077 अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव

उन्होंने बताया कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा प्रोविजनल उत्तर कुंजी 23 मार्च को जारी की गई थी। फाइनल उत्तर कुंजी लिखित परीक्षा परिणाम के दिन यानी 7 मई को जारी हुई, तो कई प्रश्नों के उत्तर में बदलाव कर दिया गया। इस पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की क्योंकि एक प्रश्न 2.5 अंक का था, तो कुछ अभ्यर्थी कुछ अंक से असफल हो गए।

बदलाव किए प्रश्नों पर आपत्ति

कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका चयन अगली प्रक्रिया में तो हुआ, लेकिन 14 जुलाई को जब अंतिम परिणाम जारी किया गया तो कई अभ्यर्थी कुछ एक नंबर या दो नंबर से असफल हो गए। अभ्यर्थियों ने बदलाव किए गए प्रश्नों को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस पर कोई विचार नहीं किया। इस पर अभ्यर्थियों ने याचिकाएं दाखिल की।