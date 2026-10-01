पाकिस्तान ने बांग्लादेश को किया बाहर, फाइनल में बनाई जगह, टीम इंडिया से हो सकता है सामना

By
Viplove Kumar
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पाकिस्तान की पुरुष क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है. गुरुवार, 1 अक्टूबर को खेले गए मुकाबल में श्रीलंका को हराकर पाक टीम ने गोल्ड मेडल मैच के लिए अपनी जगह पक्की की.
पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हरा बनाई एशियन गेम्स फाइनल में जगह

नई दिल्ली. पाकिस्तान की पुरुष टीम ने एशियन गेम्स सेमीफाइनल में धमाकेदार खेल दिखाकर गोल्ड मेडल की दावेदारी ठोक दी है. निसिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए मुकाबले में पाक टीम ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराया. बारिश की वजह से मैच को 20 ओवर की जगह 13-13 कर दिया गया था. पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. बांग्लादेश ने 7 विकेट पर 111 रन बनाए. 11.3 ओवर में पाकिस्तान ने 4 विकेट गंवाकर जीत का लक्ष्य हासिल कर फाइनल में टिकट पक्का किया.

बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो सका लेकिन ओवर कम करके कराए गए मुकाबले में पाकिस्तान ने बाजी मारी और बांग्लादेश के बाहर का रास्ता दिखाया. पिच से स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिल रही थी. पाकिस्तान ने लक्षय का पीछा करते हुए शुरुआती दो विकेट जल्दी गंवा दिए. टीम का स्कोर 2 विकेट पर 16 रन हो गया. बांग्लादेश ने बल्लेबाजों पर पूरी तरह से दबाव बनाए रखा था. आखिरी ओवरों में मैच उसके हाथ से निकल गया. हसन नवाज़ (27) और अब्दुल समद (30) ने मुस्ताफिजुर रहमान के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाज़ी करते हुए कुल 59 रन जोड़े और पाकिस्तान को जीत दिला दी.

बांग्लादेश की टीम ने अच्छी शुरुआत की थी लेकिन जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिए. तौहीद हृदॉय ने 42 रनों की शानदार पारी खेलकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.पाकिस्तान के लिए सुफियान मोकिम ने गजब की गेंदबाजी की और टीम के लिए तीन अहम विकेट हासिल किए. 3 ओवर में 26 रन देकर उन्होंने ये तीन सफलता हासिल की. इसके अलावा अराफात मिनहास ने 2 बल्लेबाजों को आउट किया

क्या एशियन गेम्स फाइनल में होगी भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत?

पाकिस्तान को मिली इस जीत ने भारत से उसके फाइनल की उम्मीद फैंस के अंदर जिंदा कर दी है. भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच दूसरा सेमीफाइनल खेला जाना है. अगर टीम इंडिया ने जीत दर्ज की तो वो फाइनल में जगह बनाएगी. ऐसे में फैंस को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिल सकता है. दोनों टीमें एशियन गेम्स के स्वर्ण पदक के फाइनल में खेलने उतरेंगी.

 

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