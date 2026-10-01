Punjab News: पंजाब कांग्रेस प्रमुख राजा वड़िंग ने दिया इस्तीफा, नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा जल्द

पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य इकाई में हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया है।

Punjab News: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने राज्य इकाई में हफ्तों से चल रही अंदरूनी कलह के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हाईकमान को भेज दिया है। पार्टी हाईकमान अब नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं।

रेस में विजय इंदर सिंगला सबसे आगे

पार्टी से जुड़ें सूत्रों की मानें, तो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस पद के लिए पूर्व मंत्री और सांसद विजय इंदर सिंगला सबसे आगे चल रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने वड़िंग को उन्हें बदलने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। हिंदू चेहरा और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य सिंगला को 1 जुलाई को पार्टी की चुनाव प्रबंधन और समन्वय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पार्टी सूत्रों ने बताया कि जल्द ही पंजाब कांग्रेस के नए प्रमुख की घोषणा होने की उम्मीद है।

ये लीडर भी हैं रेस में शामिल

इस पद की रेस में सिंगला के अलावा, पूर्व ओलंपियन और जालंधर कैंट के विधायक परगट सिंह, पूर्व विधायक राणा केपी सिंह, राजा सांसी के विधायक सुखबिंदर सिंह सरकारिया, पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और गुरदासपुर के सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल हैं।