Punjab Weather : पंजाब में बारिश पर ब्रेक, फिर से बढ़ेगा पारा, सताएगी गर्मी

कम बारिश का धान की फसल पर पड़ सकता है प्रतिकूल असर, अभी तक सामान्य से 28 फीसदी कम बारिश

Punjab Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब में इस साल अभी तक मानसून में अपेक्षा के अनुकूल बारिश नहीं हुई है। पिछले कुछ दिन से मानसून की गतिविधियां पूरी तरह से बंद हैं। जिसके चलते प्रदेश में कहीं-कहीं छिटपुट बारिश का दौर जारी है। हल्की बूंदाबांदी से ज्यादा फायदा तो नहीं हो रहा बल्कि गर्मी और उमस में इजाफा हो रहा है। जिससे प्रदेश के तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है।

भारतीय मौसम विभाग की चंडीगढ़ शाखा ने जो बुलेटिन जारी किया है उसके अनुसार पंजाब में मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग ने बुधवार से राज्य के 16 जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान जताया है। इन जिलों में अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फाजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा और मानसा शामिल हैं।

मानसून पर पड़ रहा अलनीनो का असर

पंजाब में मौसम शुष्क रहने से तापमान में 1.5 डिग्री की वृद्धि दर्ज की गई। बठिंडा में सबसे अधिक 39.6 डिग्री तापमान रहा। हालांकि, न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आई, जो फरीदकोट में सबसे कम 22 डिग्री दर्ज किया गया। 1 जून से अब तक पंजाब में सामान्य से 28 फीसदी कम बारिश हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहले ही अल नीनो के कारण मानसून में 8 फीसदी कमी की संभावना जताई थी।

धान और कपास पर बीमारियों का खतरा

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, अल नीनो दक्षिण-पश्चिम मानसून को प्रभावित कर रहा है। इससे बारिश की कमी हो रही है और मानसून की प्रगति बाधित हो रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की कमी से धान की फसल पर असर पड़ेगा। किसानों को सिंचाई के लिए ट्यूबवेल पर अधिक निर्भर रहना होगा, जिससे भू-जल संकट गहरा सकता है। नमी वाले मौसम के कारण कपास में बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। किसानों को गुलाबी सुंडी और चिट्टी मक्खी से बचाव के लिए कपास की खेती का लगातार निरीक्षण करना चाहिए।

आज इन जिलों में हल्की बारिश की संभावना

केवल पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर और मोहाली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मंगलवार को मोगा, बठिंडा, बरनाला, संगरूर और मानसा में मौसम शुष्क रहा। आने वाले दिनों में पंजाब का तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है, जिससे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा।

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