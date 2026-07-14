Jagannath Rath Yatra Date: जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 पुरी में जल्द ही आयोजित होगी. जानें इस भव्य धार्मिक उत्सव की तिथि, महत्व, परंपराएं और भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा से जुड़ी खास बातें.

Jagannath Rath Yatra Date: भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत में जगन्नाथ रथ यात्रा का विशेष स्थान है. ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है. हर साल ओडिशा के पुरी धाम में आयोजित होने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा में लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं.

इस पवित्र अवसर पर तीनों देवी-देवताओं को भव्य रूप से सजाए गए लकड़ी के रथों में विराजमान कर जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक ले जाया जाता है. श्रद्धालु रस्सियों से इन विशाल रथों को खींचकर भगवान की यात्रा में शामिल होते हैं और इसे अपने जीवन का सौभाग्य मानते हैं.

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 कब होगी? (When is Jagannath Rath Yatra?)

साल 2026 में जगन्नाथ रथ यात्रा गुरुवार, 16 जुलाई को आयोजित की जाएगी. इस दिन पुरी में भगवान जगन्नाथ की वार्षिक रथ यात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे.

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की मेन जानकारी:

त्योहार: जगन्नाथ रथ यात्रा

तारीख: गुरुवार, 16 जुलाई 2026

स्थान: जगन्नाथ पुरी, ओडिशा

मेन देवता: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा

ये यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडिचा मंदिर तक पहुंचती है. मान्यता है कि इस दौरान भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक महत्व

जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार, भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर यानी गुंडिचा मंदिर जाने के लिए ये वार्षिक यात्रा करते हैं. ये परंपरा भगवान और उनके भक्तों के बीच प्रेमपूर्ण संबंध को दर्शाती है.

रथ यात्रा का आध्यात्मिक संदेश

जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि जीवन के गहरे आध्यात्मिक अर्थों को समझाने वाली परंपरा है. इसके पीछे कई महत्वपूर्ण संदेश छिपे हैं:

आत्मा की मुक्ति की यात्रा: ये यात्रा आत्मा के परमात्मा से जुड़ने का प्रतीक मानी जाती है.

समानता का संदेश: रथ यात्रा में हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग या समुदाय से हो, भगवान के दर्शन और सेवा में समान माना जाता है.

भक्ति की शक्ति: ये उत्सव बताता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं.

विनम्रता और समर्पण: भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास और समर्पण ही इस परंपरा का मूल भाव है.

जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 क्यों खास है?

हर साल की तरह 2026 की रथ यात्रा भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनेगी. जो भक्त पुरी नहीं पहुंच पाएंगे, वे भी लाइव प्रसारण और ऑनलाइन माध्यमों से इस भव्य आयोजन से जुड़ सकते हैं.

जगन्नाथ रथ यात्रा भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक एकता का ऐसा उत्सव है, जो सदियों से लोगों को भक्ति और मानवता का संदेश देता आ रहा है.