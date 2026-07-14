Haryana Weather : हरियाणा में कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी

मानसून में अब तक 35% कम बारिश, खरीफ की फसलों की सिंचाई के लिए किसानों की जद्दोजहद जारी

Haryana Weather (आज समाज), चंडीगढ़ : इस साल दक्षिण-पश्चिमी मानसून जहां देरी से एक्टिव हुआ वहीं इसपर एक बार फिर से लंबी ब्रेक लग गई है। हालांकि इस साल पूरे प्रदेश में मानसून की अच्छी बरसात की अभी दरकार है। अभी तक जो भी बारिश हुई है वह पूरे प्रदेश में एक साथ नहीं हुई।

छिटपुट टुकड़ों में हुई बरसात से सिंचाई योग्य पानी नहीं मिल पाया है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो अभी तक प्रदेश में केवल 42 मिमी के आसपास ही वास्तविक बारिश दर्ज की गई है। यह सामान्य से करीब 35% कम है। जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। आने वाले दिनों में तेज बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार एक सप्ताह बाद मानसूनी सिस्टम दोबारा एक्टिव हो सकता है।

कुछ जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई

उत्तर हरियाणा के जिलों में मानसून मेहरबान रहा है। यमुनानगर में सामान्य (95 मिमी) के मुकाबले 110 मिमी बारिश हुई है, जो करीब 15% अधिक है। इसी तरह अंबाला में 105 मिमी और पंचकूला में 98 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इन जिलों के औसत को पार कर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में स्थिति चिंताजनक है।

सिरसा में अब तक (औसत 35 मिमी) के मुकाबले मात्र 8 मिमी बारिश हुई है, जो 77% की भारी कमी को दशार्ता है। फतेहाबाद में सामान्य से 60% कम (केवल 12 मिमी) और हिसार में सामान्य से 55% कम (करीब 18 मिमी) बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा भिवानी और महेंद्रगढ़ में भी आंकड़े औसत से काफी पीछे चल रहे हैं।

आज इस तरह रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, आज प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और उत्तरी हरियाणा के कुछ स्थानों पंचकूला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल में गरज-चमक के साथ छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है। हालांकि, भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 2-3 दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा।