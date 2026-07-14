एनआईए ने हाफिज को बताया पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दायर की 60 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट

Jammu Court Action, (आज समाज), जम्मू: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील के बाद जम्मू की एक अदालत ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। एनआईए के आग्रह के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए घातक आतंकी हमले को लेकर अदालत ने लश्कर चीफ के खिलाफ यह कार्रवाई की है। बता दें कि एनआईए पहलगाम हमले की जांच कर रही है। जांच एजेंसी ने लश्कर प्रमुख के खिलाफ 60 पन्ने की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है।

भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग प्रशस्त

एनआईए ने हाफिज को पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया है। जम्मू कोर्ट के आदेश के बाद हाफिज को भगोड़ा करार दिए जाने की प्रक्रिया शुरू करने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। अदालत की इस कार्रवाई के बाद लश्कर के सरगना की गैर मौजूदगी में पहलगाम अटैक को लेकर उसके खिलाफ मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया है।

पहलगाम मामले की जांच में बड़ा कदम माना जा रहा

अदालत की ओर से जारी वारंट व हाल के घटनाक्रमों को पहलगाम मामले की जांच में बड़ा कदम माना जा रहा है। एनआईए द्वारा अदालत में दायर याचिका में बताया गया है कि हाफिज मौजूदा समय में पाकिस्तान में है और उसे भारत लाना अभी मुमकिन नहीं है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत से कानून के अंतर्गत हाफिज की गैर-मौजूदगी में उसके खिलाफ ट्रायल चलाने की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था। जांच एजेंसी की दलीलों से सहमति जताते हुए अदालत ने लश्कर प्रमुख के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया।

इस प्रावधान के तहत चलाया जा सकता है मुकदमा

गौरतलब है कि भारत सरकार ने कुछ माह पहले नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने का प्रावधान (ट्रायल इन एब्सेंशिया) किया है। इसके यदि कोई आरोपी देश से फरार है और जानबूझकर कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो रहा हो तथा उसके खिलाफ गंभीर अपराधों के पर्याप्त साक्ष्य हों, तो उसकी गैर-मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

ट्रायल इन एब्सेंशिया (Trial in absentia) के तहत पहले समन व वारंट जारी होना जरूरी है। इसके बाद भी यदि आरोपी अदालत में पेश होने में गैर-हाजिर रहता है, तो उसे भगोड़ा करार दिया जा सकता है। पेशी पर न आने के बाद अदालत आरोपी की गैरमौजूदगी में भी मुकमदे की सुनवाई शुरू कर सकती है। एनआईए के अनुसार हाफिज पहलगाम हमले के अलावा भी भारत के खिलाफ कई बड़े आतंकी हमलों का मुख्य षडयंत्रकारी रहा है।

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