Punjab Breaking News : पंजाब में नशा तस्करों की सप्लाई चेन टूटी, प्रदेश पुलिस ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

पंजाब से नशा तस्करी पूरी तरह से खत्म करने के अभियान में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका बारे बताते हुए पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से हो रही नशा तस्करी को बड़े स्तर पर कार्रवाई करते हुए सप्लाई चेन को ध्वस्त किया है।

केवल अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ही सीमा पार से चल रहे नशा तस्करी गिरोहों से 111 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की : डीजीपी

Punjab Breaking News (आज समाज), अमृतसर : पंजाब पुलिस प्रदेश में सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी को रोकने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है। यही कारण है कि पिछले सात माह में अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने 111.5 किलोग्राम से अधिक हेरोइन बरामद की है, एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,137 मामले दर्ज किए हैं और विभिन्न कार्रवाइयों के दौरान 2,000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह जानकारी देते हुए डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि इस कामयाबी से पुलिसन ने सरकार द्वारा नशों, गैंगस्टरों और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के तहत शहरी निगरानी प्रणाली को और मजबूत किया है।

एआई तकनीक का भी सहारा ले रही पुलिस

डीजीपी ने बताया कि जांच और अपराधों की पहचान करने की क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पारंपरिक पुलिसिंग के साथ-साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी को भी शामिल किया है। पहचान की पुष्टि के लिए पंजाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है, जबकि वाहन डेटाबेस के माध्यम से नाकों और तलाशी अभियानों के दौरान वाहनों की तुरंत जांच की जा रही है।

मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और डिजिटल सबूतों की जांच के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। सीसीटीवी निगरानी और प्रौद्योगिकी-आधारित खुफिया प्रणाली ने पुलिस की कार्यक्षमता और जांच क्षमता को और प्रभावशाली बनाया है।

पंजाब ही नहीं राजस्थान बॉर्डर से भी पकड़ी खेप

पुलिस आयुक्त (अमृतसर) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पिछले साल हमने पाकिस्तान और कनाडा से जुड़े एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ किया था, जिसके परिणामस्वरूप राजस्थान के बाड़मेर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास 60.302 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।

इस साल हमने दुबई-आधारित कार्टेल पर कार्रवाई की ओर विशेष ध्यान दिया है। युद्ध नशे विरुद्ध अभियान के तहत कमिश्नरेट पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी और उपयोग के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,137 मामले दर्ज किए और 1,898 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए

जनवरी से अब तक पुलिस ने 111.559 किलोग्राम हेरोइन, 11.438 किलोग्राम आईईसी (मेथामफेटामाइन), 9.246 किलोग्राम अफीम, 2.245 किलोग्राम चरस, 238 ग्राम नारकोटिक पाउडर, एक किलोग्राम भुक्की और 26,945 नशीले कैप्सूल व गोलियाँ बरामद की हैं। इसके अलावा पुलिस ने नशे के कारोबार से जुड़ी 61.12 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की और तस्करी में उपयोग किए गए 38 वाहन भी जब्त किए हैं।

ये भी पढ़ें : Haryana Breaking News : हरियाणा सरकार ने लाखों युवाओं के लिए लिया बड़ा फैसला, होगी नियमित कमाई, जानिए कौन होगा पात्र