Haryana Breaking News : हरियाणा सरकार ने लाखों युवाओं के लिए लिया बड़ा फैसला, होगी नियमित कमाई, जानिए कौन होगा पात्र

हरियाणा सरकार ने सीईटी पास युवाओं को प्रतिमाह 100 घंटे का रोजगार देने की घोषणा की है। सरकार ने इसके लिए नई योजना चलाई है जोकि एक नवंबर 2026 से शुरू हो जाएगी। सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में ऐसे 5 लाख 40 हजार 428 युवाओं की पहचान हो चुकी है और पहली नवंबर से उन्हें इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।

5 लाख 40 हजार 428 युवाओं की हो चुकी पहचान, एक नवंबर से मिलेगा लाभ

Haryana Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा और अहम निर्णय लिया है। सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ मिलेगा। सरकार ने इन युवाओं के भविष्य को देखते हुए जो योजना शुरू की है वह एक नवंबर 2026 से शुरू होगी।

योजना शुरू होते ही प्रदेश के पांच लाख से ज्यादा युवा इसके पात्र होंगे। सीएम सैनी ने यह निर्णय मुख्यमंत्री विकसित भारत विजन-2047 के तहत रोजगार, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग तथा हरियाणा कौशल विकास मिशन की समीक्षा बैठक के दौरान लिया।

सीईटी पास युवाओं को मिलेगा 100 घंटे रोजगार

हरियाणा सरकार ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) पास युवाओं के लिए बड़ा रोजगार आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सीईटी उत्तीर्ण युवाओं को 100 घंटे का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यदि दो वर्ष तक उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता, तो सक्षम युवा योजना के तहत भत्ता दिया जाएगा। सरकार द्वारा कराए गए सर्वे में ऐसे 5 लाख 40 हजार 428 युवाओं की पहचान हो चुकी है और पहली नवंबर से उन्हें इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा।

कौशल विकास योजनाओं को रोजगार से जोड़ा जाए

इस अवसर पर सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कौशल विकास योजनाओं को केवल प्रशिक्षण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ा जाए। इसके लिए आईटीआई और स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों की समीक्षा अब हर तीन महीने में होगी। बैठक में प्रधान सचिव विजय दहिया, अमनीत पी़ कुमार, मुख्यमंत्री के उपप्रधान सचिव यशपाल यादव, ओएसडी राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रदेश के हर जिले में बनेगी मॉडल आईटीआई

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में मॉडल आईटीआई विकसित की जाएगी और जिन ब्लॉकों में अभी आईटीआई नहीं हैं, वहां भी संस्थान खोले जाएंगे। प्रदेश के 143 ब्लॉकों में से 117 में पहले ही आईटीआई संचालित हैं। चरखी दादरी के झोजू कलां, कारी रूपा और रांकौली तथा जींद के पिल्लूखेड़ा में नई आईटीआई स्थापित की जाएंगी।

नारनौल महिला आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा, जबकि पंचकूला के बरवाला, कुरुक्षेत्र के बसंतपुर और नलवी खुर्द में निर्माण कार्य जारी है। फतेहाबाद में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचकूला और गुरुग्राम में एआई हब विकसित किए जा रहे हैं तथा 2 लाख युवाओं को हार्ड स्किल प्रशिक्षण दिया जाएगा।