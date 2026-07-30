Ajinkya Rahane Records: अजिंक्य रहाणे के 5 रिकॉर्ड्स की बराबरी करना मुश्किल ! IPL से लेकर टेस्ट मैच में कर चुके कारनामे

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Amit Upadhyay
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Ajinkya Rahane Unbreakable Records: दिग्गज खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान करि दिया है। रहाणे ने 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर कप्तान के रूप में भारत को टेस्ट सीरीज जिताकर क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। उनके नाम कई शानदार रिकॉर्ड्स दर्ज हैं।
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अजिंक्य रहाणे के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL में कई अनोखे रिकॉर्ड दर्ज हैं।

Ajinkya Rahane Top 5 Cricket Records: सीनियर बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने शानदार सफर का अंत कर दिया है। करीब डेढ़ दशक तक टीम इंडिया के लिए खेलने वाले रहाणे ने कई ऐसी पारियां खेलीं, जिन्होंने भारत को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाला। रहाणे ने साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर ऐतिहासिक बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जिताने का कारनामा किया था। रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और तीनों फॉर्मेट में मिलाकर 8,000 से अधिक रन बनाए। उनके नाम ऐसे कई रिकॉर्ड दर्ज हैं, जिनकी बराबरी करना आसान नहीं है।

एक टेस्ट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले फील्डर

अजिंक्य रहाणे केवल बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं, बल्कि भारत के सबसे सुरक्षित स्लिप फील्डरों में भी शामिल रहे। 2015 में श्रीलंका के गाले टेस्ट में उन्होंने एक ही मैच में 8 कैच लपककर इतिहास रच दिया था। यह किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा एक टेस्ट मैच में लिए गए सबसे ज्यादा कैच का रिकॉर्ड है। स्लिप में उनकी शानदार फिटनेस, तेज रिफ्लेक्स और गेंद पर नजर ने उन्हें टीम इंडिया का भरोसेमंद फील्डर बनाया। यह रिकॉर्ड आज भी एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है।

कप्तान बने तो टीम इंडिया कभी टेस्ट नहीं हारी

रहाणे का कप्तानी रिकॉर्ड भी बेहद शानदार रहा। उन्होंने जब-जब टेस्ट क्रिकेट में भारत की कप्तानी की, टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ा। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी रही। एडिलेड टेस्ट में भारत के 36 रन पर ऑलआउट होने और विराट कोहली के स्वदेश लौटने के बाद अधिकांश क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया की आसान जीत की भविष्यवाणी कर दी थी। लेकिन रहाणे ने मेलबर्न टेस्ट में शानदार 112 रन की कप्तानी पारी खेली और भारत को 2-1 से ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाई। गाबा में मिली यह जीत भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनी जाती है।

IPL में एक ओवर में लगातार 6 चौके लगाए

अजिंक्य रहाणे को अक्सर टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज कहा जाता है, लेकिन उन्होंने टी20 क्रिकेट में भी कई यादगार पारियां खेलीं। आईपीएल 2012 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ एक ओवर में लगातार 6 चौके जड़ दिए थे। यह कारनामा बताता है कि जरूरत पड़ने पर रहाणे कितनी तेजी से रन बना सकते थे। बाद में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी आक्रामक बल्लेबाजी कर यह साबित किया कि वह हर प्रारूप के मुताबिक अपने खेल को बदलने की क्षमता रखते हैं।

टेस्ट करियर के 12 शतक लगाए और टीम जीती

रहाणे के करियर का एक बेहद दिलचस्प रिकॉर्ड यह भी है कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक लगाए और इनमें से किसी भी मैच में भारत को हार का सामना नहीं करना पड़ा। यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि जब भी रहाणे का बल्ला चला, टीम इंडिया की जीत या कम से कम हार से बचने की संभावना काफी बढ़ गई। उनके शतक केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं रहे, बल्कि टीम की सफलता का मजबूत आधार भी बने।

8000 से ज्यादा रन और विदेशी धरती पर जलवा

अजिंक्य रहाणे ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी20 मैच खेलते हुए 8,000 से अधिक रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने विदेशी परिस्थितियों में कई यादगार पारियां खेलीं। इंग्लैंड के लॉर्ड्स में शानदार शतक, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड जैसी चुनौतीपूर्ण पिचों पर रन बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। उनके अधिकांश टेस्ट शतक विदेशों में आए, जिससे यह साबित हुआ कि स्विंग और उछाल भरी पिचों पर भी वह भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में शामिल थे।