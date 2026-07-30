Bank holidays in august 2026: अगस्त में इतने दिन बैंक रहेंगे बंद, तारीख जान लें नहीं तो हो सकती है दिक्कत

अगस्त का महीना शनिवार से शुरू होने वाला है। अगस्त महीने से ही त्योहारों के सीजन शुरू होने जा रहे हैं। इस महीने में कई दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में बैंक किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद।

Bank holidays in august 2026: अगस्त का महीना शनिवार से शुरू होने वाला है। अगस्त महीने से ही त्योहारों के सीजन शुरू होने जा रहे हैं। इस महीने में कई दिन बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि इस महीने में बैंक किस दिन खुला रहेगा और किस दिन बंद। क्योंकि ऐसा न हो कि आप अपने जरूरी काम के लिए बैंक जाएं और वहां आपको बैंक बंद मिले। ऐसी स्थिति में आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा। चलिए, जानते हैं अगस्त में किस-किस दिन बैंक बंद रहेंगे।

कुल 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के मुताबिक अगस्त 2026 में देश के अलग-अलग राज्यों में बैंक कुल 14 दिन बंद रहेंगे। इनमें रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार के अलावा कई क्षेत्रीय और धार्मिक त्योहारों की छुट्टियां भी शामिल हैं।

तारीख अवसर किन राज्यों में छुट्टी 4 अगस्त केर पूजा त्रिपुरा 8 अगस्त तेन्दोंग ल्हो रम फाट सिक्किम 13 अगस्त देशभक्त दिवस मणिपुर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में 19 अगस्त महाराजा बीर बिक्रम किशोर माणिक्य बहादुर जयंती त्रिपुरा 25 अगस्त मिलाद-उन-नबी / पहला ओणम / मिलाद-इ-शरीफ केरल और आंध्र प्रदेश 26 अगस्त ईद-ए-मिलाद / बारावफात / थिरुवोणम महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, तेलंगाना, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल, नई दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड 28 अगस्त रक्षाबंधन / पांग-लहाबसोल / श्री नारायण गुरु जयंती / अय्यनकाली जयंती गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, केरल और हिमाचल प्रदेश

बैंक बंद रहने की तारीखें

4 अगस्त, 8 अगस्त, 13 अगस्त, 15 अगस्त, 15 अगस्त, 19 अगस्त, 25 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त को बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही छुट्टी के दिन रविवार को बैंक बंद रहेंगे।

वीकेंड की छुट्टियां

इस साल अगस्त में 7 वीकेंड होंगे। 2, 9, 16, 23 और 30 अगस्त को वीकेंड की वजह से बैंक बंद रहेंगे। वहीं, 8 और 22 अगस्त को क्रमश: दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है, जिस दिन भी बैंक बंद रहेंगे।

ऑनलाइन सेवाओं पर असर नहीं

बैंकों के ब्रांच बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। छुट्टियों के दौरान नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी।