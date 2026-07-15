Punjab Crime News : बेहतर भविष्य के लिए बेटी को भेजा इंग्लैंड, अब शव भारत लाने की गुहार लगा रहा परिवार

पंजाब के तरनतारन से स्टडी वीजा पर इंग्लैंड गई युवती की वहां पर चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। युवती दो साल पहले इंग्लैंड गई थी। वर्तमान में वह स्टडी पूरी करने के बाद वर्क परमिट पर वहां रह रही थी।

तरनतारन की युवती की इंग्लैंड में हत्या, आरोपी ने पांच बार किया चाकू से वार

Punjab Crime News (आज समाज), तरनतारन : पंजाब के तरनतारन के एक परिवार ने बेहतर भविष्य के लिए अपनी बेटी को जमीन बेचकर इंग्लैंड पढ़ाई करने के लिए भेजा। करीब दो साल स्टडी वीजा पर इंग्लैंड रहने के बाद अब युवती को वहां पर वर्क परमिट मिल गया था। लेकिन गत दिवस युवती की एक युवक ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी।

ज्ञात रहे कि परिवार ने अपनी बेटी को विदेश भेजने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन तक बेच दी थी। अब पीड़ित पिता सुखदेव सिंह और माता बलजीत कौर ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि उनकी बेटी का पार्थिव शरीर जल्द भारत लाने की व्यवस्था की जाए, ताकि उसका अंतिम संस्कार पैतृक गांव में किया जा सके। परिवार ने इस संबंध में प्रशासन से भी मदद की मांग की है।

यह है पूरा मामला

युवती की पहचान किरनदीप कौर के रूप में हुई। करीब दो साल पहले स्टूडेंट वीजा पर हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गई थीं। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें वर्क परमिट मिल गया था और वह नौकरी कर रही थीं। पिता सुखदेव सिंह ने बताया कि बेटी का भविष्य संवारने के लिए परिवार ने अपनी जमीन तक बेच दी थी। परिजनों के अनुसार किरनदीप अपने कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान एक अज्ञात हमलावर कथित तौर पर कमरे में घुसा और धारदार हथियार से उन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम को भेजा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। शुरूआती जांच में हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार गहरे सदमे में है और गांव में भी शोक का माहौल है। युवती की हत्या के बाद आरोपी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो चाकू लेकर जाता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो घर के गेट के कैमरे में कैद हुआ।

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