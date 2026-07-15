Kab Aayega BSE Class 10 Second Board Result: कब जारी होगा सीबीएसई क्लास 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट, जानें cbse.gov.in से कैसे करें चेक?

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 | Kab Aayega BSE Class 10 Second Board Result: CBSE जल्द कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 जारी कर सकता है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट, DigiLocker, UMANG, SMS और IVRS के जरिए अपना परिणाम देख सकेंगे.

CBSE Class 10 Second Board Result 2026 | Kab Aayega BSE Class 10 Second Board Result: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही क्लास 10 सेकेंड बोर्ड एग्जाम 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट घोषित होने के बाद परीक्षा में शामिल छात्र-छात्राएं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रोल नंबर, स्कूल नंबर और अन्य आवश्यक लॉगिन डिटेल दर्ज करने होंगे. ऑनलाइन उपलब्ध होने वाली मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होगी, जबकि मूल अंकपत्र संबंधित स्कूलों के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा.

इन वेबसाइट्स पर मिलेगा रिजल्ट

रिजल्ट जारी होने के बाद विद्यार्थी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइटों के अलावा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपना रिजल्ट देख सकेंगे. रिजल्ट देखने के लिए निम्न वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है.

cbse.gov.in

cbseresults.nic.in

results.digilocker.gov.in

umang.gov.in

इसके अतिरिक्त छात्र DigiLocker, UMANG ऐप, SMS और IVRS जैसी सुविधाओं के जरिए भी अपना रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं.

ऐसे करें CBSE कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड रिजल्ट 2026 चेक

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले CBSE की ऑफिशियल रिजल्ट वेबसाइट पर जाएं. वहां ‘CBSE Class 10 Second Board Result 2026’ लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और मांगी गई अन्य जानकारी दर्ज कर सबमिट करें। स्क्रीन पर आपकी प्रोविजनल मार्कशीट दिखाई देगी, जिसे डाउनलोड करने के साथ भविष्य के उपयोग के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी हैं?

CBSE के नियमों के अनुसार कक्षा 10 सेकेंड बोर्ड परीक्षा 2026 में सफल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय और कुल मिलाकर कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है. यदि कोई छात्र बहुत कम अंतर से निर्धारित अंकों से पीछे रह जाता है, तो बोर्ड अपने नियमों के तहत ग्रेस मार्क्स देने पर भी विचार कर सकता है.

सेकेंड बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य

CBSE ने दो-बोर्ड परीक्षा प्रणाली के तहत सेकेंड बोर्ड परीक्षा की शुरुआत की है. इसका मेन उद्देश्य विद्यार्थियों को उसी शैक्षणिक सत्र में अपने प्रदर्शन में सुधार करने का एक अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें बेहतर अंक हासिल करने के लिए अगले वर्ष तक इंतजार न करना पड़े.