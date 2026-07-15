Haryana SIR : एसआईआर के दौरान आप भी नहीं दे पाए अपना डाटा तो न हों परेशान, मिलेगा दूसरा मौका

हरियाणा में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान चल रहा है। इस अभियान के दौरान बीएलओ प्रत्येक मतदाता तक अपनी पहुंच बनाकर उसका डाटा एकत्रित कर रहे हैं। हरियाणा में इस अभियान के दौरान 28 लाख से ज्यादा वोटर्स बीएलओ के बार-बार कहने पर भी अपना डाटा मुहैया नहीं करवा पाए।

हरियाणा में 28 लाख से ज्यादा वोटर्स से नहीं मिल पाए बीएलओ, 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक चलने वाले अभियान में दर्ज कराएं आपत्तियां

Haryana SIR (आज समाज), चंडीगढ़ : हरियाणा में इन दिनों विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान का कार्य जोरों पर है। हालांकि अब भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसमें कुछ बदलाव किए हैं। आयोग ने इन बदलाव की जानकारी पत्र के माध्यम से निर्वाचन आयोग हरियाणा को भेज दिए हैं। जानकारी के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के तहत जारी कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। वहीं आपको बता दें कि अभी तक हरियाणा में एसआईआर के दौरान 28 लाख 687 मतदाता बीएलओ को नहीं मिले हैं। इनका सत्यापन नहीं हो सका है। आने वाले दिनों में इन मतदाताओं की वोट रद होने की पूरी संभावना है।

निर्वाचन विभाग ने एएसडी श्रेणी में डाला

निर्वाचन विभाग ने इन सभी को एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट) श्रेणी में शामिल कर दिया है। ऐसे मतदाताओं के नाम 31 जुलाई को जारी होने वाली ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं होंगे। हालांकि, उन्हें अपना नाम दोबारा जुड़वाने का मौका मिलेगा। यदि दावा-आपत्ति की अवधि में भी कोई आवेदन नहीं किया गया, तो अंतिम मतदाता सूची से उनके नाम हटा दिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) हरियाणा के अनुसार, इन मतदाताओं के पते पर बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) ने तीन बार जाकर संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे वहां नहीं मिले। इसलिए उन्हें एएसडी सूची में शामिल किया गया है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा रही मतदाता अनुपस्थिति दर

सबसे अधिक ऐसे मतदाता पंचकूला में मिले हैं, जहां 22.94 प्रतिशत फॉर्म एकत्र नहीं हो सके। इसके बाद फरीदाबाद (21 प्रतिशत), गुरुग्राम (20.15 प्रतिशत), सोनीपत (16.18 प्रतिशत), पानीपत (15.23 प्रतिशत) और यमुनानगर (15.17 प्रतिशत) का स्थान है।

इस तरह मिलेगा दूसरा मौका

हरियाणा में प्रारूप मतदाता सूची 31 जुलाई को जारी होने के बाद 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इस दौरान कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने या किसी त्रुटि को ठीक कराने के लिए आवेदन कर सकता है। नए मतदाता फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकेंगे, जबकि नाम, पता, फोटो या अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म-8 जमा किया जा सकेगा।

इसके अलावा, 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे। निर्वाचन विभाग ने सभी पात्र नागरिकों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है, ताकि अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके और वे आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

इस तरह रहेगा एसआईआर का नया कार्यक्रम

24 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन कार्य जारी रखेंगे। इसके बाद 31 जुलाई को मतदाता ड्राफ्ट का प्रकाशन तैयार किया जाएगा। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे व आपत्तियां दाखिल की जाएंगी। इसके साथ ही 31 जुलाई से 28 सितंबर तक दावों व आपित्तयों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूचि का प्रकाशन कर दिया जाएगा।