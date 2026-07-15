Stock Market Opening: एशियाई बाजार में तेजी से शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों उछले, निवेशकों की बल्ले-बल्ले

शेयर बाजार बुधवार को तेजी के साथ खुला. मंगलवार को गिरावट के साथ बंद होने के बाद बुधवार को एशियाई बाजार में तेजी की वजह से बाजार में तेजी देखी जा रही है. बैंकिंग के शेयरों का प्रदर्शन बढ़िया रहने से बाजार में तेजी दिख रही है.

Stock Market open (आज समाज), मुंबई : एशियाई बाजार में आई तेजी का असर भारतीय शेयर बाजार पर बुधवार को साफ दिख रहा है. शुरुआती कारोबार में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के सेंसेक्स (Sensex) में 500 से ज्यादा अंकों की तेजी देखी गई. वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी (Nifty) में 141 अंकों की तेजी दर्ज की गई. सुबह 11 बजे एनएसई 501.20 अंक उछलकर 77,556 पर कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी 140 अंक उछलकर 24,192 पर कारोबार कर रहा था. बीएसई पर बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी जा रही है, वहीं आईटी कंपनियों के शेयर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं.

टॉप गेनर

अल्ट्रासेमको, इटरनल, इंडिगो, बजाज फाइनेंस और एशियन पेंट. अल्ट्रासेम से सबसे ज्यादा 2.66% की तेजी देखी गई, जबकि इटरनल में 2.43%, इंडिगो में 2.08%, बजाज फाइनेंस में 1.70% और SBIN में 1.46% की तेजी दर्ज की गई

टॉप लूजर

इन्फोसिस, पावगरग्रिड, हिंदुस्तान लीवर, टीसीएस और एलएंडटी. इन्फोसिस में सबसे ज्यादा 1.26%, पावरग्रिड में 0.96%, हिंदुस्तान लीवर में 0.85%, TCS में 0.70% और मारुति के शेयर में 0.34% की गिरावट देखी गई.

मंगलवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था बाजार

बैंकिंग और आईटी कंपनियों के शेयरों में बिकवाली की वजह से मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ था। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 561 अंकों की गिरावट के साथ 77,054.94 पर बंद हुआ था. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 158.95 अंकों की गिरावट के साथ 24,052 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 0.72 फीसदी, जबकि निफ्टी में 0.62 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई.

कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर 20% का टोल लगाने से इनकार कर दिया है. इस बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है. ब्रेंट क्रूड 1.16% की तेजी के साथ $85.71 पर ट्रेड कर रहा है.