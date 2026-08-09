हिमाचल में मछली कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार की जबरदस्त स्कीम, 70% तक की सब्सिडी

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Sudhanshu Chouhan
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हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन करने वाले किसानों के लिए प्रदेश की सरकार एक जबरदस्त योजना लेकर आई है। इसका मकसद मछली उत्पादों की बर्बादी कम करने, बेहतर कीमत दिलाने और रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

Fishery Subsidy (आज समाज) शिमला: हिमाचल प्रदेश में मछली उत्पादन करने वाले किसानों के लिए प्रदेश की सरकार एक जबरदस्त योजना लेकर आई है। इसका मकसद मछली उत्पादों की बर्बादी कम करना, बेहतर कीमत दिलाना और रोजगार व उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इसके तहत मछली और मछली उत्पादों के भंडारण, प्रसंस्करण और परिवहन के लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी।

20 लाख रुपये तक की सहायता

सरकार की योजना के तहत पांच मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज के लिए 15 लाख रुपये, फ्रीज-ड्राई यूनिट के लिए 10 लाख रुपये और रेफ्रिजरेटेड वैन के लिए 20 लाख रुपये की धनराशि निर्धारित की गई है। पात्र लाभार्थियों को इन निर्धारित लागतों पर 70 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

योजना का किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना का लाभ फिश फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPO), मत्स्य सहकारी समितियों, उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, स्वयं सहायता समूहों, मछुआरों, मछली विक्रेताओं और मछली पालकों को दिया जाएगा। नए लाभार्थियों, विशेषकर बेरोजगार युवाओं, मछुआरा सहकारी समितियों और एफपीओ को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

जमीन होने पर ही शीत भंडारण का फंड

शीत भंडारण बनाने के लिए आवेदक के पास उपयुक्त जमीन या स्थान होना जरूरी होगा। यह जमीन आवेदक के स्वामित्व में होनी चाहिए या कम से कम 10 वर्ष की दीर्घकालिक लीज पर ली गई हो। वहीं, फ्रीज-ड्राई यूनिट स्थापित करने में मौजूदा मछली विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इस तरीके से होगा निरीक्षण

शीत भंडारण और फ्रीज-ड्राई यूनिट के लिए विभाग की ओर से साइट तैयार करने, मशीनरी स्थापित करने और ट्रायल रन के दौरान निरीक्षण किया जाएगा। रेफ्रिजरेटेड वैन के मामले में सब्सिडी की अंतिम किस्त जारी होने से पहले उसका हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग में पंजीकरण अनिवार्य होगा। संपत्ति के सफल निर्माण या स्थापना और सत्यापन के बाद सब्सिडी की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।

सात साल तक चलानी होगी सुविधा

फंड का इस्तेमाल जिस कार्य के लिया गया है, यह सुनिश्चित करने के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी से स्थापित सुविधाओं को कम से कम सात वर्ष तक चलाना होगा। मत्स्य विभाग की पूर्व अनुमति के बिना इन परिसंपत्तियों को बेचा, लीज पर दिया, हस्तांतरित या इनमें बदलाव नहीं किया जा सकेगा।