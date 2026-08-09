हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धर्मपुर में 11 साल की एक बच्ची ने फंदा लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि उसकी मां और नानी ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था, जिसके बाद उसने यह जानलेवा कदम उठाया।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश के मंडी से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धर्मपुर में 11 साल की एक बच्ची ने फंदा लगाकर जान दे दी। बच्ची का शव खिड़की से लटका हुआ मिला। बताया जा रहा है कि उसकी मां और नानी ने उसे मोबाइल चलाने से मना किया था, जिसके बाद उसने यह जानलेवा कदम उठाया।

बच्ची को थी मोबाइल चलाने की लत

जानकारी के मुताबिक, लड़की को मोबाइल चलाने की लत थी। इस बात से नाराज होकर उसकी मां और नानी से शनिवार दोपहर और शाम में उसे मोबाइल चलाने के लिए डांटा था, जिसके बाद यह घटना सामने आई। लड़की के पिता चंड़ीगढ़ में एक निजी कंपनी में काम करते हैं।

मामले की जांच कर रही पुलिस

बच्ची को डांटने के बाद उसकी मां खाना बनाने चली गई। खाना बनने के बाद जब बच्ची को खाने के पुकारा गया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब उसकी मां ने जाकर देखा तो वह खिड़की की ग्रिल से लटकी मिली। इस घटना के बाद बच्ची की मां घबराकर चिल्लाने लगी। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और बच्ची को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डीएसपी धर्मपुर संजीव सूद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।